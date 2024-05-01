Представители Республиканской партии в Конгрессе США призывают Пентагон передать Украине излишки кассетных бомб.
Конгресс призывает Пентагон передать Украине дополнительные кассетные бомбы
Конгрессмен республиканец Джо Уилсон во время слушаний в Палате представителей заявил о наличии у американских военных излишков кассетных бомб.
Он выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее.
Со своей стороны, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США планируют передать Украине максимально возможное количество дальнобойных ракет ATACMS.
Как получение ракет ATACMS повлияет на ситуацию в войне в Украине
Журналисты издания Business Insider со ссылкой на военного аналитика Филиппа Карбера отмечают , что передача США Украине дальнобойных ракет ATACMS может лишить оккупированный Россией Крым военного значения для российских захватчиков.
По информации журналистов, США тайно отправили Украине около 100 армейских тактических ракетных систем ATACMS.
Карбер, имеющий опыт работы в Украине, сказал, что предоставление ATACMS является "большим прорывом".
Авторы материала подчеркивают, что многочисленные удары ВСУ по территории оккупированного Россией Крыма позволили значительно ослабить Черноморский флот.
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