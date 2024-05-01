В Конгрессе США призвали Пентагон передать Украине излишки кассетных боеприпасов
Категория
Политика
Дата публикации

В Конгрессе США призвали Пентагон передать Украине излишки кассетных боеприпасов

Конгресс США
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Источник:  online.ua

Представители Республиканской партии в Конгрессе США призывают Пентагон передать Украине излишки кассетных бомб.

Конгресс призывает Пентагон передать Украине дополнительные кассетные бомбы

Конгрессмен республиканец Джо Уилсон во время слушаний в Палате представителей заявил о наличии у американских военных излишков кассетных бомб.

Он выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее.

У нас есть излишки, которые нужно уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это отправить их народу Украины, — подчеркнул Уилсон.

Со своей стороны, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США планируют передать Украине максимально возможное количество дальнобойных ракет ATACMS.

Как получение ракет ATACMS повлияет на ситуацию в войне в Украине

Журналисты издания Business Insider со ссылкой на военного аналитика Филиппа Карбера отмечают , что передача США Украине дальнобойных ракет ATACMS может лишить оккупированный Россией Крым военного значения для российских захватчиков.

По информации журналистов, США тайно отправили Украине около 100 армейских тактических ракетных систем ATACMS.

Но версии, отправленные недавно, могут преодолеть около 290 миль, что ставит под прицел Украины более ценные цели. Это включает в себя Крым, оккупированный Россией в 2014 году и имеющий решающее значение для ее военной стратегии в Украине, говорится в материале издания.

Карбер, имеющий опыт работы в Украине, сказал, что предоставление ATACMS является "большим прорывом".

Это оружие, по сути, может сделать Крым ничтожным в военном плане, — прогнозирует аналитик.

Авторы материала подчеркивают, что многочисленные удары ВСУ по территории оккупированного Россией Крыма позволили значительно ослабить Черноморский флот.

Они были осуществлены разным оружием, включая воздушные и морские беспилотники, и, вероятно, ракеты Storm Shadow/SCALP, поставленные Великобританией и Францией. Но у ATACMS есть ключевое преимущество перед Storm Shadows, сообщает Радио Свободная Европа, в том, что они двигаются гораздо быстрее, — говорится в материале издания.

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