У Конгресі США закликали Пентагон передати Україні надлишки касетних боєприпасів
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі США закликали Пентагон передати Україні надлишки касетних боєприпасів

Конгрес США
Джерело:  online.ua

Представники Республіканської партії у Конгресі США закликають Пентагон передати Україні надлишки касетних бомб. 

Конгрес закликає Пентагон передати Україні додаткові касетні бомби

Конгресмен республіканець Джо Вілсон під час слухань у Палаті представників заявив про наявність в американських військових надлишків касетних бомб.

Він висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.

У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це — відправити їх народу України, — наголосив Вілсон.

Зі свого боку очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США планують передати Україні максимально можливу кількість далекобійних ракет ATACMS.

Як отримання ракет ATACMS вплине на ситуацію у війні в Україні

Журналісти видання Business Insider із посиланням на військового аналітика Філіпа Карбера зазначають, що передача США Україні далекобійних ракет ATACMS може позбавити окупований Росією Крим військового значення для російських загарбників.

За інформацією журналістів видання, США таємно відправили Україні близько 100 армійських тактичних ракетних систем ATACMS.

Але версії, надіслані нещодавно, можуть подолати близько 290 миль, що ставить під приціл України більш цінні цілі. Це включає в себе Крим, окупований Росією в 2014 році і має вирішальне значення для її військової стратегії в Україні, — йдеться у матеріалі видання.

Карбер, який має досвід роботи в Україні, сказав, що надання ATACMS є "великим проривом".

Ця зброя по суті може зробити Крим нікчемним у військовому плані, — прогнозує аналітик.

Автори матеріалу підкреслюють, що численні удари ЗСУ по території окупованого Росією Криму дозволили значно послабити Чорноморський флот.

Вони були здійснені різною зброєю, включаючи повітряні та морські безпілотники, і, ймовірно, ракети Storm Shadow/SCALP, поставлені Великобританією та Францією. Але ATACMS має ключову перевагу перед Storm Shadows, повідомляє Радіо Вільна Європа, у тому, що вони рухаються набагато швидше, — йдеться у матеріалі видання.

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