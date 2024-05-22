На думку сенатора від Республіканської партії Джима Ріша, Білий дім має дозволити Україні завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії американською зброєю.

Конгрес закликає Білий дім дозволити Україні удари зброєю зі США по території РФ

Ріш, який є одним з керівників сенатського комітету із закордонних справ відреагував на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна щодо того, що США закликають Україну використовувати американську зброю лише для ударів по окупованих Росією територіях.

Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії — Україна повинна мати можливість завдати такого удару, — підкреслив Ріш. Поширити

#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14 — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 21, 2024

Що кажуть у Палаті представників

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон закликав США дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, зокрема, завдаючи ударів західною зброєю по території Росії.

За його словами, спроба США контролювати військові зусилля України на мікрорівні є не дуже вдалою.

Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч, — підкреслив Джонсон. Поширити