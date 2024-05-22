На думку сенатора від Республіканської партії Джима Ріша, Білий дім має дозволити Україні завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії американською зброєю.
Конгрес закликає Білий дім дозволити Україні удари зброєю зі США по території РФ
Ріш, який є одним з керівників сенатського комітету із закордонних справ відреагував на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна щодо того, що США закликають Україну використовувати американську зброю лише для ударів по окупованих Росією територіях.
#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 21, 2024
Що кажуть у Палаті представників
Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон закликав США дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, зокрема, завдаючи ударів західною зброєю по території Росії.
За його словами, спроба США контролювати військові зусилля України на мікрорівні є не дуже вдалою.
⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024
⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8
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