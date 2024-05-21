Закон про "іноагентів". Проросійські політики Грузії відреагували на можливі санкції США

У Грузії правляча партія «Грузинська мрія» заявила, що Захід робить «помилку», намагаючись тиснути на Тбілісі через законопроєкт про іноагентів.

У Грузії назвали США свої вимоги для можливого відкликання закону про «іноагентів»

Як зазначається, «Грузинська мрія» прокоментувала чутки про те, що Конгрес США може запровадити санкції проти представників грузинської влади за антиліберальний розворот країни.

Проте «Грузинська мрія» переконана, що закон про прозорість іноземного впливу має захистити суверенітет країни.

Покращення грузинсько-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони. Для цього слід не давати обіцянки з розмитою перспективою та образливим шантажем, а проявляти повагу до грузинської держави і народу, — заявили у партії влади і додали, що США могли би довести, що бачать Грузію стратегічним партнером, якби: Поширити

погодилися на безумовну візову лібералізацію для громадян Грузії і угоду про вільну торгівлю;

інвестували в грузинську економіку.

Також у «Мрії» хочуть, щоб на грузинську владу не тиснули аргументом про членство Грузії у ЄС і до кінця року відкрили з нею переговори, що «відновило би справедливість у відносинах з Україною, Молдовою та Боснією і Герцеговиною».

Якщо усе це буде виконано, то нам не буде потрібен закон про прозорість громадських організацій, а також нам не доведеться реагувати на несправедливі заяви. Але якщо НУО не припинять спроби революцій, нападки на Грузинську православну церкву, не відмовляться від релігійного екстремізму і будуть заохочувати політичне втручання під прикриттям релігійності, пропаганду ЛГБТ, наркотиків, намагатися підірвати державні інституції (…), нам знадобиться закон про прозорість, і доведеться реагувати на нападки. Відповідно, зараз альтернативи закону про прозорість іноземного впливу немає, — заявили у «Грузинській мрії». Поширити

Парламент Грузії проголосував за проросійський закон про “іноагентів”

Ініціативу керівної партії “Грузинська мрія” 14 травня підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії. Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі 18 травня повідомила, що ветувала одіозний закон про “іноагентів”

Проте провладна партія “Грузинська мрія” може обійти це вето і проголосувати остаточно за закон про “іноагентів” вже з 28 травня.

Керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

Також Зурабішвілі пропонувала альтернативу — відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів.