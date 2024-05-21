Закон об "иноагентах". Пророссийские политики Грузии отреагировали на возможные санкции США

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что Запад совершает «ошибку», пытаясь давить на Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах.
В Грузии назвали США свои требования для возможного отзыва закона об «иноагентах»
Как отмечается, "Грузинская мечта" прокомментировала слухи о том, что Конгресс США может ввести санкции против представителей грузинских властей за антилиберальный разворот страны.
Однако "Грузинская мечта" убеждена, что закон о прозрачности иностранного влияния должен защитить суверенитет страны.
согласились на безусловную визовую либерализацию для граждан Грузии и соглашение о свободной торговле;
инвестировали в грузинскую экономику
Также в «Мечте» хотят, чтобы на грузинские власти не давили аргументом о членстве Грузии в ЕС и до конца года открыли с ними переговоры, что «восстановило бы справедливость в отношениях с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной».
Парламент Грузии проголосовал за пророссийский закон об "иноагентах"
Инициативу правящей партии "Грузинская мечта" 14 мая поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии. В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая сообщила, что ветировала одиозный закон об "иноагентах"
Однако провластная партия "Грузинская мечта" может обойти это вето и проголосовать окончательно за закон об "иноагентах" уже с 28 мая.
Правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.
Также Зурабишвили предлагала альтернативу — отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, то есть после парламентских выборов.
В США сообщили, что грузинские должностные лица, ответственные за продвижение закона об "иноагентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки согласно новому законопроекту.
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