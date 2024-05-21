Закон об "иноагентах". Пророссийские политики Грузии отреагировали на возможные санкции США

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что Запад совершает «ошибку», пытаясь давить на Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах.

В Грузии назвали США свои требования для возможного отзыва закона об «иноагентах»

Как отмечается, "Грузинская мечта" прокомментировала слухи о том, что Конгресс США может ввести санкции против представителей грузинских властей за антилиберальный разворот страны.

Однако "Грузинская мечта" убеждена, что закон о прозрачности иностранного влияния должен защитить суверенитет страны.

Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого следует не давать обещания с размытой перспективой и оскорбительным шантажом, а проявлять уважение к грузинскому государству и народу, — заявили в партии власти и добавили, что США могли бы доказать, что видят Грузию стратегическим партнером, если бы: Поделиться

согласились на безусловную визовую либерализацию для граждан Грузии и соглашение о свободной торговле;

инвестировали в грузинскую экономику

Также в «Мечте» хотят, чтобы на грузинские власти не давили аргументом о членстве Грузии в ЕС и до конца года открыли с ними переговоры, что «восстановило бы справедливость в отношениях с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной».

Если все это будет выполнено, то нам не потребуется закон о прозрачности общественных организаций, а также нам не придется реагировать на несправедливые заявления. Но если НПО не прекратят попытки революций, нападки на Грузинскую православную церковь, не откажутся от религиозного экстремизма и будут поощрять политическое вмешательство под прикрытием религиозности, пропаганду ЛГБТ, наркотиков, пытаться подорвать государственные институции (…), нам понадобится закон о прозрачности и придется реагировать на нападки. Соответственно, сейчас альтернативы закону о прозрачности иностранного влияния нет, заявили в «Грузинской мечте». Поделиться

Парламент Грузии проголосовал за пророссийский закон об "иноагентах"

Инициативу правящей партии "Грузинская мечта" 14 мая поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии. В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.

Президент Саломе Зурабишвили 18 мая сообщила, что ветировала одиозный закон об "иноагентах"

Однако провластная партия "Грузинская мечта" может обойти это вето и проголосовать окончательно за закон об "иноагентах" уже с 28 мая.

Правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.

Также Зурабишвили предлагала альтернативу — отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, то есть после парламентских выборов.