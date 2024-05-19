Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах", повлекшем массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Закон об "иноагентах" в Грузии не отвечает ценностям Евросоюза

Свой комментарий Шарль Мишель опубликовал в соцсети X (Twitter). По его словам, ветирование закона дает возможность для дальнейшего обсуждения, ведь в своей нынешней форме тот не отвечает ценностям Евросоюза и пути Тбилиси в ЕС.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form — the law is not in line with EU values and path.



I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and… — Charles Michel (@CharlesMichel) May 18, 2024

Я призываю всех политиков и лидеров Грузии воспользоваться этим окном возможностей и сделать так, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, поддерживаемом населением. Шарль Мишель Председатель Европейского совета

Чиновник добавил, что продолжает внимательно следить за развитием событий в Грузии.

Президент Грузии Зурабишвили ветировала закон об "иноагентах"

Парламент Грузии проголосовал за пророссийский закон об "иноагентах". Инициативу правящей партии «Грузинская мечта» 14 мая поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии.

В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект "О прозрачности иностранного влияния". По словам президентки Грузии, вето имеет юридическую силу и сегодня будет передано в парламент.

Сегодня я наложила вето на "российский закон", противоречащий нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, препятствием на нашем европейском пути. Это вето вполне законно и сегодня будет передано в парламент. Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким усовершенствованиям, поэтому очень просто право вето. Этот закон должен быть отменен. Соломе Зурабишвили Президент Грузии

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, - это большая опасность, - отмечает Мамулашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.

Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.