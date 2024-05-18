Закон об "иноагентах". В Грузии проходит масштабная акция протеста перед парламентом
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Закон об "иноагентах". В Грузии проходит масштабная акция протеста перед парламентом

Протест
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Источник:  InterPressNews

В грузинской столице Тбилиси под зданием парламента проходит очередная акция против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Грузины вышли на протест против закона об "иноагентах"

Часть участников акции колоннами пришла в грузинский парламент из разных локаций в Тбилиси, в том числе представители медицинской сферы, которые держат плакаты «Мы — не партия. Наше требование — европейское будущее» и «Будущее страны/наше здоровье в наших руках» и студенты.

Об этом сообщает Interpressnews.

Участники демонстрации скандируют «Грузия» и «Нет российскому закону» и заявляют, что не прекратят протест.

У здания парламента мобилизована полиция.

Акция протеста перед парламентом Грузии

Зурабишвили ветировала одиозный закон об "иноагентах"

По словам президентки Грузии, вето имеет юридическую силу и сегодня будет передано в парламент.

Об этом Зурабишвили заявила на брифинге, передает 1tv.ge.

Сегодня я наложила вето на "российский закон", противоречащий нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, препятствием на нашем европейском пути. Это вето вполне законно и сегодня будет передано в парламент. Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким усовершенствованиям, поэтому очень просто право вето. Этот закон должен быть отменен.

Однако провластная партия "Грузинская мечта" может обойти это вето и проголосовать окончательно за закон об "иноагентах" уже с 28 мая.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

По словам основателя и руководителя подразделения "Грузинский национальный легион" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, страна-агрессор Россия глубоко проникла в грузинские спецслужбы и отправляет собственных шпионов в грузинские подразделения в рядах ВСУ.

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

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