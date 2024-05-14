Закон об "иноагентах". В парламенте Грузии подрались депутаты провластной партии и оппозиционеры — видео

14 мая высший законодательный орган Грузии должен проголосовать за скандальный пророссийский закон об "иноагентах". На улицах Тбилиси собираются протестующие, а в парламенте произошла потасовка по поводу одиозного законопроекта.

В парламенте Грузии почудились депутаты из-за закона об "иноагентах"

Словесный спор в парламенте Грузии перерос в драку между депутатами правящей партии и оппозиционерами.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В драке участвовало около 20 депутатов парламентского большинства. Член парламентского большинства Рима Берадзе ударила по голове члена «Стратегии Агмашнебели» Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.

Депутат грузинского парламента от партии "За Грузию" Александр Моцерелия призвал представителей "Грузинской мечты" отозвать спорную инициативу. Оппозиционер напомнил коллегам, что даже в Абхазии такое законодательство считают спорным.

У здания парламента Грузии собрались противники закона об "иноагентах"

Протестующие собираются перед зданием парламента Грузии, чтобы выразить свое отношение к законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который должен быть принят в третьем, окончательном чтении.

Попасть в здание депутатам от правящей партии удалось благодаря полиции, перекрывшей улицу от протестующих. Участники акции проводили парламентариев возгласами "Рабы!", пишет издание. Поделиться

Шествие грузинских студентов

Оппозиционные депутаты вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза, что сопровождалось аплодисментами митингующих.

К акции также присоединились студенты разных вузов Грузии. Накануне общую забастовку объявили студенты более 30 университетов по всей стране. Митингующие несут флаги ЕС и Грузии и скандируют: "Нет — российскому закону!", "Да — Европе!", пишет Sova. Поделиться

С самого утра митингующие собрались у входа в парламент со стороны улицы Братьев Зубалашвили, однако правоохранители заставили их покинуть территорию.

Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на скандальный законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает в парламент. У "Грузинской мечты" достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует глава парламента.

Сроки, за которые парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Вероятно, "Мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня, пишет издание.