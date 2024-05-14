Закон об "иноагентах". В парламенте Грузии подрались депутаты провластной партии и оппозиционеры — видео

14 мая высший законодательный орган Грузии должен проголосовать за скандальный пророссийский закон об "иноагентах". На улицах Тбилиси собираются протестующие, а в парламенте произошла потасовка по поводу одиозного законопроекта.
В парламенте Грузии почудились депутаты из-за закона об "иноагентах"
Словесный спор в парламенте Грузии перерос в драку между депутатами правящей партии и оппозиционерами.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
В драке участвовало около 20 депутатов парламентского большинства. Член парламентского большинства Рима Берадзе ударила по голове члена «Стратегии Агмашнебели» Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.
Депутат грузинского парламента от партии "За Грузию" Александр Моцерелия призвал представителей "Грузинской мечты" отозвать спорную инициативу. Оппозиционер напомнил коллегам, что даже в Абхазии такое законодательство считают спорным.
У здания парламента Грузии собрались противники закона об "иноагентах"
Протестующие собираются перед зданием парламента Грузии, чтобы выразить свое отношение к законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который должен быть принят в третьем, окончательном чтении.
Оппозиционные депутаты вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза, что сопровождалось аплодисментами митингующих.
С самого утра митингующие собрались у входа в парламент со стороны улицы Братьев Зубалашвили, однако правоохранители заставили их покинуть территорию.
Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на скандальный законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает в парламент. У "Грузинской мечты" достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует глава парламента.
Сроки, за которые парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Вероятно, "Мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня, пишет издание.
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