Закон об "иноагентах". В Тбилиси проходит самая масштабная акция протеста — видео

11 мая в столице Грузии проходит многотысячный "Европейский марш" против скандального пророссийского закона об "иноагентах".
Грузины массово протестуют в Тбилиси
В столице Грузии Тбилиси проходит многотысячный митинг за будущее Грузии в ЕС и против принятия закона об «иноагентах».
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Отмечается, что участники акции собрались в нескольких точках города, откуда направились на площадь Европы в старой части Тбилиси.
На площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об «иноагентах» — законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».
Со сцены к собравшимся обращаются противники резонансного законопроекта. Кроме того, выступают музыканты — несколько композиций уже исполнил Ниаз Диасамидзе.
Противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Об этом участникам многотысячного митинга на площади Европы сообщил писатель Лаша Бугадзе.
Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.
Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"
В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.
Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.
Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.
Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.
Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
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