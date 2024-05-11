Закон об "иноагентах". В Тбилиси проходит самая масштабная акция протеста — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Закон об "иноагентах". В Тбилиси проходит самая масштабная акция протеста — видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

11 мая в столице Грузии проходит многотысячный "Европейский марш" против скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Грузины массово протестуют в Тбилиси

В столице Грузии Тбилиси проходит многотысячный митинг за будущее Грузии в ЕС и против принятия закона об «иноагентах».

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что участники акции собрались в нескольких точках города, откуда направились на площадь Европы в старой части Тбилиси.

На площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об «иноагентах» — законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

Со сцены к собравшимся обращаются противники резонансного законопроекта. Кроме того, выступают музыканты — несколько композиций уже исполнил Ниаз Диасамидзе.

Европейский марш в Тбилиси

Противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Об этом участникам многотысячного митинга на площади Европы сообщил писатель Лаша Бугадзе.

13 мая в 9 утра по тбилисскому времени должно пройти заседание юридического комитета парламента, на котором скандальную инициативу обсудят в третьем чтении. Бугадзе предложил противникам закона «заглянуть в глаза» депутатам правящей партии. Попытаются ли демонстранты заблокировать входы в парламент, он не уточнил.

Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.

Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщили о задержании на этом митинге одного человека, якобы за брань в адрес сотрудника МВД Грузии.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

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сша

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