В Тбилиси сотни людей снова вышли на улицы. Протесты против пророссийского закона об "иноагентах" продолжаются.

Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", руководящий

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщили о задержании на этом митинге одного человека, якобы за брань в адрес сотрудника МВД Грузии. Поделиться

Грузинский закон об "иноагентах": что известно

Парламент Грузии 1 мая одобрил закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. "За" проголосовали 83 депутата, против — 23.

Президент страны Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать документ, если он будет принят в третьем чтении.

В то же время у руководящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов для преодоления президентского вето.

На акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси в ночь со 2 на 3 мая полиция задержала 23 человека. Поделиться

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость.

Мамука рассказал online.ua почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. Поделиться

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.

К сожалению, Грузия попалась на удочку, которую ей предложила ей Россия. Пророссийский олигарх никогда не может быть демократическим.

Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.