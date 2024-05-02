Закон об "иноагентах". В центре Тбилиси продолжаются акции протеста

В Грузии не утихают протесты после того, как парламент страны 1 мая принял пророссийский закон об "иноагентах".

Грузины протестуют против закона об "иноагентах"

В грузинской столице Тбилиси несколько десятков человек, выступающих против закона об «иноагентах», собрались на площади Героев и перекрыли автомобильное движение. Часть водителей выражает им поддержку.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее полиция пыталась оттеснить активистов из проезжей части. По информации СМИ, стражи порядка задержали одного из участников акции.

В МВД Грузии говорят, что закон «О собраниях и манифестациях» запрещает перекрывать проезжую часть, а также создавать умышленные препятствия движению транспорта. Поделиться

Противники закона об «иноагентах» также сейчас собираются у парламента Грузии.

Здание парламента Грузии сейчас закрыто, якобы из-за ситуации безопасности. Однако оппозиция говорит о страхе власти перед массовыми протестами. Поделиться

В свою очередь, власти настаивают на том, что пауза носит технический характер, и призывает не разжигать страсти вокруг закона об иноагентах.

Закон об "иноагентах" в Грузии: что известно

Грузинский парламент 1 мая одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении.

После этого перед зданием парламента собрались митингующие, требовавшие отозвать документ. Правоохранители применили против них силу. В медицинские учреждения были доставлены 15 пострадавших, полиция задержала двух человек.

В ЕС и США осудили применение насилия против участников массовых акций протеста, недовольных принятием закона об «иностранных агентах», и призвали власти Грузии прислушаться к этому «четкому сигналу» о стремлении народа страны к свободе и демократии.