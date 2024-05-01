Во время масштабной акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси грузинские силовики жестоко избили руководителя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.
Что известно о нападении на лидеров грузинской оппозиции в Тбилиси
Отмечается, что Хабеишвили получил травмы челюстно-лицевой части лица.
Представители "Единого национального движения" призвали МВД Грузии обеспечить физическую безопасность оппозиционера и немедленно его уволить.
В то же время оппозиционер распространил видеообращение из клиники, в котором заявил, что у него "ничего не болит".
От рук силовиков пострадал и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили, брошенный на землю после того, как он подошел к полицейским.
Перед этим силовики пытались напасть на лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.
Что происходит на протестах в Грузии
Вечером во вторник, 30 апреля, в грузинской столице Тбилиси вспыхнули новые массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах".
Тысячи людей заблокировали здание парламента, не выпускали депутатов, а затем начали возводить баррикады.
Около 20:00 спецназовцы стащили спецтехнику в правительственный квартал. У заднего входа в парламент распылили перечный спрей, а по улице Давида Чичинадзе пустили газ. Возникли жесткие стычки.
В МВД сообщили, что применили пропорциональную силу против протестующих, поскольку они нарушали правила мирного проведения собраний.
Врачи скорой помощи, дежурившие в правительственном квартале, сообщили, что оказали срочную медицинскую помощь 20 пострадавшим участникам акций. В основном люди обращались с жалобой на резь в глазах и удушье.
В 21:30 на проспекте Руставели против митингующих пустили слезоточивый газ. Митингующие начали возводить баррикады.
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