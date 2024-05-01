Во время масштабной акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси грузинские силовики жестоко избили руководителя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

Что известно о нападении на лидеров грузинской оппозиции в Тбилиси

Отмечается, что Хабеишвили получил травмы челюстно-лицевой части лица.

Представители "Единого национального движения" призвали МВД Грузии обеспечить физическую безопасность оппозиционера и немедленно его уволить.

Несколько минут назад по личному приказу Бидзины Иванишвили представители российского режима в Грузии похитили главу "Единого национального движения", депутата парламента Левана Хабеишвили. В момент задержания он помогал пострадавшему на акции гражданину, говорится в заявлении представителей оппозиционной партии. Поделиться

В то же время оппозиционер распространил видеообращение из клиники, в котором заявил, что у него "ничего не болит".

Глаз, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться, — отметил Хабеишвили. Поделиться

От рук силовиков пострадал и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили, брошенный на землю после того, как он подошел к полицейским.

Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана... Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой, — отметил Элисашвили. Поделиться

Перед этим силовики пытались напасть на лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

Что происходит на протестах в Грузии

Вечером во вторник, 30 апреля, в грузинской столице Тбилиси вспыхнули новые массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах".

Тысячи людей заблокировали здание парламента, не выпускали депутатов, а затем начали возводить баррикады.

Около 20:00 спецназовцы стащили спецтехнику в правительственный квартал. У заднего входа в парламент распылили перечный спрей, а по улице Давида Чичинадзе пустили газ. Возникли жесткие стычки.

В МВД сообщили, что применили пропорциональную силу против протестующих, поскольку они нарушали правила мирного проведения собраний.

Врачи скорой помощи, дежурившие в правительственном квартале, сообщили, что оказали срочную медицинскую помощь 20 пострадавшим участникам акций. В основном люди обращались с жалобой на резь в глазах и удушье.

В 21:30 на проспекте Руставели против митингующих пустили слезоточивый газ. Митингующие начали возводить баррикады.