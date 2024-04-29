Комитет парламента Грузии поддержал закон об "иноагентах" во втором чтении

29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал обсуждаемый 10 часов закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Парламент Грузии готовится голосовать за закон об "иноагентах"

На сегодняшнем заседании глава парламентского комитета Анри Оханашвили приостановил выступления депутатов, критиковавших закон об "иноагентах". Также он удалил из зала 14 оппозиционеров и представителей неправительственных организаций.

30 апреля закон будет рассмотрен на сессии парламента.

Однако в финальном третьем чтении руководящая партия "Грузинская мечта" может утвердить закон об "иноагентах" в середине мая.

Провластная партия организовала митинг в поддержку закона об "иноагентах"

У здания парламента Грузии начался митинг правящей партии «Грузинская мечта» в поддержку закона об иноагентах — законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

С появлением на сцене почетного председателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили, часть присутствующих начала скандировать «Бидзина, Бидзина!».

Вероятно, митинг завершится к 10-11 часам вечера.

В то же время в Тбилиси продолжаются протесты студентов против закона об "иноагентах".

Студенты перекрыли проспект Чавчавадзе. Полиция периодически пытается не давать пройти дальше, но без серьезных стычек.

Закон об "иноагентах" в Грузии: что известно

7 марта 2024 года парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах.

После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах. Поделиться

Уже 9 марта политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон. Позже парламент страны отклонил этот законопроект во втором и окончательном чтении.

Однако 3 апреля 2024 года в парламенте Грузии снова инициировали законопроект об "иностранных агентах".

8 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вопреки негативной реакции общественности и медиа, власти готовы принять закон, а президент Саломе Зурабишвили объявила, что наложит вето, если его примет парламент.

9 апреля в Тбилиси тысячи человек приняли участие в митинге против закона, который правящая партия "Грузинская мечта" во второй раз зарегистрировала в парламенте. Поделиться

Уже 16 апреля грузинский парламент отложил рассмотрение закона из-за протестов граждан.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении во второй раз принял скандальный закон об "иноагентах", участники акции протеста потребовали встречи с премьером.

Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси 28 апреля проходила акция против законопроекта об "иноагентах" под лозунгом «Нет — российскому закону! Да — Европе».

В Европейском марше, организованном неправительственным сектором и молодежными движениями, принимают участие представители оппозиции, гражданские активисты и рядовые граждане.

Мы хотим, чтобы Грузия была страной-членом Евросоюза, сейчас у нас есть окно для этого процесса, которое может закрыться. Это российский закон, а Россия всегда была нашим врагом, плохо поступала с нами еще со времен «Георгиевского трактата» и всегда выступала против нас. Поэтому мы не хотим, чтобы что-то нас объединяло с Россией, — заявила одна из участниц митинга Эху Кавказа.

Участники акции оцепили парламент символической «живой цепью». В МВД призвали собравшихся соблюдать порядок.