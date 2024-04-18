В Грузии продолжаются протесты из-за законопроекта об «иноагентах»

Акции против скандального законопроекта об «иноагентах» — «О прозрачности иностранного влияния» — проходят 18 апреля в трех городах Грузии.

Грузия протестует против пророссийского законопроекта

Так, в Зугдиди несколько десятков человек провели марш в городскую мэрию. Протестующие несли плакат с лозунгом «Да — Европе, нет — русскому закону».

Об этом сообщает News Georgia.

Жители Гори собрались в историческом центре города с флагами Евросоюза и Грузии. На плакатах демонстрантов были такие лозунги: «Нет русскому закону», «Город, который бомбила Россия, не примет русского закона. Наш выбор — Европа». Поделиться

В Тбилиси акцию сегодня устраивали студенческие организации Джиути и Дапиони. Они выступили с протестом у здания парламента Грузии, а позже переместились в администрацию правительства и потребовали встречи с премьером Ираклием Кобахидзе. Студенты заявили, что готовы прочесть Кобахидзе лекцию, почему законопроект о прозрачности иностранного влияния является российским. Однако грузинский премьер с протестующими встречаться не захотел.

Хотя сегодняшняя акция в Тбилиси немногочисленна, в правительственном квартале мобилизована полиция, здание канцелярии оцеплено.

Протесты против законопроекта об «иноагентах» в Грузии

Протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Грузии уже пятый день. Самым масштабным стал митинг у парламента 17 апреля, когда в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По оценкам западных СМИ, акция собрала до 20 тысяч человек.

Следующая масштабная акция, скорее всего, будет посвящена слушанию инициативы во втором чтении. Точная дата голосования неизвестна, однако новая сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с 30 апреля. Поделиться

18 апреля крупнейшие оппозиционные партии страны заявили о переходе в режим полной мобилизации, чтобы не допустить принятия инициативы во втором чтении.

Парламент Грузии 17 апреля утвердил закон об «иноагентах» в первом чтении. Документ поддержали 83 депутата, ни один не проголосовал против.

Согласно законопроекту, организациями, представляющими интересы «иностранной силы», являются непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% от общей прибыли которых в течение календарного года является «иностранная сила».

Законопроект о введении в Грузии статуса так называемых иностранных агентов был впервые внесен в парламент весной 2023 года. Он был принят в первом чтении, но отклонен во втором после массовых протестов. Поделиться

По повторному инициированию законопроекта в Тбилиси проходят акции протестов. Критики считают законопроект аналогом принятого в 2012 году в России законодательства об «иностранных агентах».