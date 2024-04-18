В Грузии продолжаются протесты из-за законопроекта об «иноагентах»

Акции против скандального законопроекта об «иноагентах» — «О прозрачности иностранного влияния» — проходят 18 апреля в трех городах Грузии.
Грузия протестует против пророссийского законопроекта
Так, в Зугдиди несколько десятков человек провели марш в городскую мэрию. Протестующие несли плакат с лозунгом «Да — Европе, нет — русскому закону».
Об этом сообщает News Georgia.
В Тбилиси акцию сегодня устраивали студенческие организации Джиути и Дапиони. Они выступили с протестом у здания парламента Грузии, а позже переместились в администрацию правительства и потребовали встречи с премьером Ираклием Кобахидзе. Студенты заявили, что готовы прочесть Кобахидзе лекцию, почему законопроект о прозрачности иностранного влияния является российским. Однако грузинский премьер с протестующими встречаться не захотел.
Хотя сегодняшняя акция в Тбилиси немногочисленна, в правительственном квартале мобилизована полиция, здание канцелярии оцеплено.
Протесты против законопроекта об «иноагентах» в Грузии
Протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Грузии уже пятый день. Самым масштабным стал митинг у парламента 17 апреля, когда в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По оценкам западных СМИ, акция собрала до 20 тысяч человек.
18 апреля крупнейшие оппозиционные партии страны заявили о переходе в режим полной мобилизации, чтобы не допустить принятия инициативы во втором чтении.
Парламент Грузии 17 апреля утвердил закон об «иноагентах» в первом чтении. Документ поддержали 83 депутата, ни один не проголосовал против.
Согласно законопроекту, организациями, представляющими интересы «иностранной силы», являются непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% от общей прибыли которых в течение календарного года является «иностранная сила».
По повторному инициированию законопроекта в Тбилиси проходят акции протестов. Критики считают законопроект аналогом принятого в 2012 году в России законодательства об «иностранных агентах».
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