У Грузії продовжуються протести через законопроєкт про «іноагентів»
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У Грузії продовжуються протести через законопроєкт про «іноагентів»

Грузія
Джерело:  Укрінформ

Акції проти скандального законопроєкту про «іноагентів» — «Про прозорість іноземного впливу» — проходять 18 квітня у трьох містах Грузії.

Грузія протестує проти проросійського законопроєкту

Так, у Зугдіді кілька десятків людей провели марш до міської мерії. Протестувальники несли плакат із гаслом «Так — Європі, ні — російському закону».

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Жителі Горі зібралися в історичному центрі міста із прапорами Євросоюзу та Грузії. На плакатах демонстрантів були такі гасла: «Ні російському закону», «Місто, яке бомбила Росія, не прийме російського закону. Наш вибір — Європа».

У Тбілісі акцію сьогодні влаштовували студентські організації «Джіуті» та «Дапіоні». Вони виступили з протестом біля будівлі парламенту Грузії, а пізніше перемістилися до адміністрації уряду та вимагали зустрічі з прем'єром Іраклієм Кобахідзе. Студенти заявили, що готові прочитати Кобахідзе лекцію, чому законопроєкт про прозорість іноземного впливу є російським. Однак грузинський прем'єр із протестувальниками зустрічатися не захотів.

Хоча сьогоднішня акція у Тбілісі нечисленна, в урядовому кварталі мобілізовано поліцію, будівлю канцелярії оточено.

Протести проти законопроєкту про «іноагентів» у Грузії

Протести проти законопроєкту про «іноагентів» тривають у Грузії вже п'ятий день. Наймасштабнішим став мітинг біля парламенту 17 квітня, коли у першому читанні було ухвалено законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». За оцінками західних ЗМІ, акція зібрала до 20 тисяч людей.

Наступна масштабна акція, швидше за все, буде присвячена слуханню ініціативи у другому читанні. Точна дата голосування невідома, проте новий сесійний тиждень у парламенті Грузії розпочнеться з 30 квітня.

18 квітня найбільші опозиційні партії країни заявили про перехід у режим повної мобілізації, щоб не допустити ухвалення ініціативи у другому читанні.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив закон про «іноагентів» у першому читанні. Документ підтримали 83 депутати, жоден не проголосував проти.

Відповідно до законопроєкту, організаціями, які представляють інтереси «іноземної сили», є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального прибутку яких протягом календарного року є «іноземна сила».

Законопроєкт про запровадження в Грузії статусу так званих іноземних агентів був уперше внесений до парламенту навесні 2023 року. Його було ухвалено в першому читанні, але відхилено в другому після масових протестів.

Через повторне ініціювання законопроєкту у Тбілісі проходять акції протестів. Критики вважають законопроєкт аналогом ухваленого у 2012 році в Росії законодавства про «іноземних агентів».

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