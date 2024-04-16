У Грузії другий день поспіль триває мітинг проти закону про "іноагентів"
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У Грузії другий день поспіль триває мітинг проти закону про "іноагентів"

Грузія
Джерело:  Радіо Свобода

У Тбілісі другий день поспіль протестують проти закону про "іноагентів". Силовики використали проти протестувальників щось схоже на сльозогінний газ.

Протести у Тбілісі

Грузинська “Радіо Свобода“ передає, що на мітингу біля парламенту спецпризначенці нібито застосували спецзасіб проти учасників.

На кадрах видно, як поранені промивають очі фізіологічним розчином, а спорядження спецназу забризкано кольоровою рідиною.

У МВС повідомляють, що під час акції вже постраждав один співробітник МВС.

У відомстві закликають учасників мітингу виконувати вказівки правоохоронців, "утримуватися від насильницьких дій і нападів на поліцейських".

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії розпочався безстроковий мітинг опозиції і неурядових організацій «Так Європі, ні — російському закону».

Мітингарі виступають проти законопроєкту владної партії «Грузинська мрія» під назвою «Про прозорість зовнішнього впливу», який називають аналогом російського закону «Про іноземних агентів».

Обговорення так званого "закону про іноагентів" — законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розпочалося 15 квітня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії.

У 2023 році владна партія вже намагалася ухвалити цей законопроєкт, проте у другому читанні змушена була проголосувати проти нього після масштабних протестів та сутичок біля парламенту.

Грузинський законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як "іноземний агент".

Такі організації мають реєструватися у держреєстрі.

Ухилення від реєстрації або відмова від заповнення декларації передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (приблизно 370 тисяч гривень).

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що законопроєкт необхідний для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів.

Опозиція та журналісти зазначають, це є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС.

Вони називають законопроєкт копією російського закону про "іноагентів".

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