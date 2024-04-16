В Грузии второй день подряд продолжается митинг против закона об "иноагентах"

В Тбилиси второй день подряд протестуют против закона об "иноагентах". Силовики использовали против протестующих нечто похожее на слезоточивый газ.

Протесты в Тбилиси

Грузинская Радио Свобода передает, что на митинге возле парламента спецназовцы якобы применили спецсредство против участников.

На кадрах видно, как раненые промывают глаза физраствором, а снаряжение спецназа забрызгано цветной жидкостью.

В МВД сообщают, что в ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД.

В ведомстве призывают митингующих выполнять указания правоохранителей, "воздерживаться от насильственных действий и нападений на полицейских".

Напомним, что 15 апреля в Тбилиси у здания парламента Грузии начался бессрочный митинг оппозиции и неправительственных организаций «Да Европе, нет — российскому закону».

Митингующие выступают против законопроекта властной партии «Грузинская мечта» под названием «О прозрачности внешнего влияния», который называют аналогом российского закона «Об иностранных агентах».

Обсуждение так называемого "закона об иноагентах" — законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" началось 15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии.

В 2023 году партия власти уже пыталась принять этот законопроект, однако во втором чтении вынуждена была проголосовать против него после масштабных протестов и столкновений у парламента.

Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как "иностранный агент".

Такие организации должны регистрироваться в госреестре.

Уклонение от регистрации или отказ от заполнения декларации предусматривает штраф в размере 25 тысяч лари (примерно 370 тысяч гривен).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Оппозиция и журналисты отмечают, что это попытка подавить свободу слова в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.