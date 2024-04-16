В Грузии второй день подряд продолжается митинг против закона об "иноагентах"
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии второй день подряд продолжается митинг против закона об "иноагентах"

Грузия
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

В Тбилиси второй день подряд протестуют против закона об "иноагентах". Силовики использовали против протестующих нечто похожее на слезоточивый газ.

Протесты в Тбилиси

Грузинская Радио Свобода передает, что на митинге возле парламента спецназовцы якобы применили спецсредство против участников.

На кадрах видно, как раненые промывают глаза физраствором, а снаряжение спецназа забрызгано цветной жидкостью.

В МВД сообщают, что в ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД.

В ведомстве призывают митингующих выполнять указания правоохранителей, "воздерживаться от насильственных действий и нападений на полицейских".

Напомним, что 15 апреля в Тбилиси у здания парламента Грузии начался бессрочный митинг оппозиции и неправительственных организаций «Да Европе, нет — российскому закону».

Митингующие выступают против законопроекта властной партии «Грузинская мечта» под названием «О прозрачности внешнего влияния», который называют аналогом российского закона «Об иностранных агентах».

Обсуждение так называемого "закона об иноагентах" — законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" началось 15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии.

В 2023 году партия власти уже пыталась принять этот законопроект, однако во втором чтении вынуждена была проголосовать против него после масштабных протестов и столкновений у парламента.

Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как "иностранный агент".

Такие организации должны регистрироваться в госреестре.

Уклонение от регистрации или отказ от заполнения декларации предусматривает штраф в размере 25 тысяч лари (примерно 370 тысяч гривен).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Оппозиция и журналисты отмечают, что это попытка подавить свободу слова в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.

Они называют законопроект копией российского закона об "иноагентах".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв закона об "иноагентах"
Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв закона об "иноагентах"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Грузии обвиняют во лжи относительно отзыва законопроекта "об иноагентах"
Власти Грузии обвиняют во лжи относительно отзыва законопроекта "об иноагентах"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об "иноагентах"
Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об "иноагентах"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?