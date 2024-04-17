У Грузії парламент проголосував у першому читанні за скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Грузинський парламент 17 квітня у першому читанні проголосував за законопроєкт про "іноагентів". Через нього у Тбілісі вже другий день тривають протести.

Парламент Грузії ухвалив суперечливий законопроєкт про "іноагентів"

Повідомляється, що за законопроєкт проголосувало 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Президентrf Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що накладе вето на закон про «іноагентів» — законопроект «Про прозорість іноземного впливу».

Законопроєкт владної партії «Грузинська мрія» під назвою «Про прозорість зовнішнього впливу» називають аналогом російського закону «Про іноземних агентів».

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії розпочався безстроковий мітинг опозиції і неурядових організацій «Так Європі, ні — російському закону».

“Ехо Кавказу” зазначає, що усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту.

У 2023 році «Грузинська мрія» вже намагалася ухвалити цей законопроєкт, проте у другому читанні змушена була проголосувати проти нього після масштабних протестів та сутичок біля парламенту.

Протести у Грузії через закон про "іноагентів"

Станом на ранок 17 квітня МВС Грузії повідомляло про затримання 11 осіб на акції проти ухвалення закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту у Тбілісі.

“Ехо Кавказу” пише, що силовики у ніч проти 17 квітня побили демонстрантів і журналістів онлайн-видань «Публіка», «Табула» та «Апрілі».

Проти мітингарів, ймовірно, використали сльозогінну речовину. Скільки учасників протесту постраждало, невідомо.