В Грузии парламент проголосовал в первом чтении за скандальный законопроект об "иноагентах"

Грузинский парламент 17 апреля в первом чтении проголосовал за законопроект об "иноагентах". Из-за него в Тбилиси уже второй день продолжаются протесты.

Парламент Грузии принял противоречивый законопроект об "иноагентах"

Сообщается, что за законопроект проголосовали 83 депутата, против не голосовал никто.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что наложит вето на закон об «иноагентах» — законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Законопроект властной партии "Грузинская мечта" под названием "О прозрачности внешнего влияния" называют аналогом российского закона "Об иностранных агентах".

Напомним, что 15 апреля в Тбилиси у здания парламента Грузии начался бессрочный митинг оппозиции и неправительственных организаций «Да Европе, нет — российскому закону».

"Эхо Кавказа" отмечает, что все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта.

В 2023 году «Грузинская мечта» уже пыталась принять этот законопроект, однако во втором чтении вынуждена была проголосовать против него после масштабных протестов и стычек у парламента.

Протесты в Грузии из-за закона об "иноагентах"

По состоянию на утро 17 апреля МВД Грузии сообщало о задержании 11 человек на акции против принятия закона об «иноагентах» у здания парламента в Тбилиси.

"Эхо Кавказа" пишет, что силовики в ночь на 17 апреля избили демонстрантов и журналистов онлайн-изданий «Публика», «Табула» и «Априли».

Против митингующих, вероятно, использовали слезоточивое вещество. Сколько протестующих пострадало, неизвестно.