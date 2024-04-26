Закон об "иноагентах". В Грузии снова пройдет масштабная акция протеста

Оппозиционные силы Грузии готовятся к массовым митингам против принятия закона об "иноагентах".

Грузинская оппозиция анонсировала массовые акции протеста

28 апреля в Грузии пройдут протестные мероприятия по закону "об иногентах".

Более 150 общественных организаций и шесть оппозиционных партий Грузии анонсировали новую масштабную акцию протеста против закона об "иноагентах" 28 апреля.

Среди оппозиционных партий к митингу присоединятся "Ахали", "Горчи — больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Республиканская партия" и "Стратегия Агмашенебели".

Партии "Лело" и "Европейская Грузия" пока не заявили о своем участии.

Полный список участвующих партий и организаций станет известен накануне акции. Поделиться

Законопроект был вынесен на обсуждение в парламенте во втором слушании, которое начнется в понедельник, 29 апреля.

Закон об "иноагентах" в Грузии: что известно

7 марта 2023 года парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах.

После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.

В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".

Уже 9 марта политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон. Позже парламент страны отклонил этот законопроект во втором и окончательном чтении. Поделиться

Однако 3 апреля 2024 года в парламенте Грузии снова инициировали законопроект об "иностранных агентах".

6 апреля сообщалось, что после повторного инициирования законопроекта главы парламентских комитетов иностранных дел ряда стран Европы призвали Тбилиси отказаться от него. В США также заявили, что этот закон сбивает Грузию по европейскому пути.

8 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вопреки негативной реакции общественности и медиа, власти готовы принять закон, а президент Саломе Зурабишвили объявила, что наложит вето, если его примет парламент.

9 апреля в Тбилиси тысячи человек приняли участие в митинге против закона, который правящая партия "Грузинская мечта" во второй раз зарегистрировала в парламенте.

Уже 16 апреля грузинский парламент отложил рассмотрение закона из-за протестов граждан.

Однако уже 17 апреля парламент в первом чтении во второй раз принял скандальный закон об "иноагентах", участники акции протеста собрали людный митинг и требуют встречи с премьером. Поделиться

19 апреля представитель Госдепа США Мэтью Миллер призвал Грузию не принимать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует закону РФ об иностранных агентах.