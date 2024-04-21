Скандальный закон об "иноагентах". В Грузии проходят протестные акции

В грузинской столице Тбилиси снова протестуют против скандального закона об иноагентах. Документ несколько дней назад был одобрен грузинским парламентом в первом чтении.

Грузия протестует против закона об иноагентах

Участники акции против скандального закона поначалу протестовали под зданием грузинского парламента. А затем отправились в сторону здания Верховного суда Грузии.

Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Участники акции скандируют "Нет российскому закону! Да Европе" и "Нет оффшорному закону".

Организаторы акции не исключают провокаций со стороны грузинских силовиков, поэтому призывали протестующих не подвергаться им.

Закон об иноагентах в Грузии

На днях грузинский парламент в первом чтении одобрил так называемый закон об иноагентах, очень близкий по содержанию к такому же российскому закону.

Документ предусматривает, что организации, получающие более 20% своего финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. За отказ этого сделать организации будут штрафовать.

Закон вызвал критику как в грузинской оппозиции, так и в грузинском обществе, так и в Евросоюзе и НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже предупреждал, что закон окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС. А в НАТО назвали решение грузинского парламента "шагом назад" на пути к евроатлантической интеграции.