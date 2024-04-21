Скандальний закон про "іноагентів". У Грузії тривають протестні акції

У грузинській столиці Тбілісі знову протестують проти скандального закону про іноагентів. Документ кілька днів тому був схвалений грузинським парламентом у першому читанні.

Грузія протестує проти закону про іноагентів

Учасники акції проти скандального закону спочатку протестували під будівлею грузинського парламенту. А потім вирушили в бік будівлі Верховного суду Грузії.

Про це повідомляє портал "Грузия Online".

Учасники акції скандують "Ні російському закону! Так Європі" та "Ні офшорному закону".

Організатори акції не виключають провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них.

Закон про іноагентів в Грузії

Днями грузинський парламент у першому читанні схвалив так званий закон про іноагентів, який дуже близький за змістом до такого ж російського закону.

Документ передбачає, що організації, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні зареєструватися як агенти іноземного впливу. За відмову це зробити організації будуть штрафувати.

Закон викликав критику як в грузинській опозиції та грузинському суспільстві, так і в Євросоюзі та НАТО. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже попереджав, що закон негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. А в НАТО назвали рішення грузинського парламенту "кроком назад" на шляху до євроатлантичної інтеграції.