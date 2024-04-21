Скандальний закон про "іноагентів". У Грузії тривають протестні акції
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Скандальний закон про "іноагентів". У Грузії тривають протестні акції

Протести
Джерело:  NGnewsgeorgia

У грузинській столиці Тбілісі знову протестують проти скандального закону про іноагентів. Документ кілька днів тому був схвалений грузинським парламентом у першому читанні.

Грузія протестує проти закону про іноагентів

Учасники акції проти скандального закону спочатку протестували під будівлею грузинського парламенту. А потім вирушили в бік будівлі Верховного суду Грузії.

Про це повідомляє портал "Грузия Online".

Учасники акції скандують "Ні російському закону! Так Європі" та "Ні офшорному закону".

Організатори акції не виключають провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них.

Закон про іноагентів в Грузії

Днями грузинський парламент у першому читанні схвалив так званий закон про іноагентів, який дуже близький за змістом до такого ж російського закону.

Документ передбачає, що організації, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні зареєструватися як агенти іноземного впливу. За відмову це зробити організації будуть штрафувати.

Закон викликав критику як в грузинській опозиції та грузинському суспільстві, так і в Євросоюзі та НАТО. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже попереджав, що закон негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. А в НАТО назвали рішення грузинського парламенту "кроком назад" на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Водночас голова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що скандальний закон можуть скасувати або переглянути, якщо Грузію покличуть в ЄС.

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