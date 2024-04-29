Комітет парламенту Грузії підтримав закон про "іноагентів" у другому читанні

29 квітня комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні, який обговорювався 10 годин.

Парламент Грузії готується голосувати за закон про “іноагентів”

На сьогоднішньому засіданні голова парламентського комітету Анрі Оханашвілі призупинив виступи депутатів, які критикували закон про "іноагентів". Також він видалив із залу 14 опозиціонерів і представників неурядових організацій.

30 квітня закон розглядатимуть на сесії парламенту.

Проте у фінальному третьому читанні керівна партія "Грузинська мрія" може затвердити закон про "іноагентів" у середині травня.

Провладна партія організувала мітинг на підтримку закону про “іноагентів”

Біля будівлі парламенту Грузії розпочався мітинг керівної партії «Грузинська мрія» на підтримку закону про іноагентів — законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

З появою на сцені почесного голови партії, мільярдера Бідзини Іванішвілі частина присутніх почала скандувати «Бідзіно, Бідзіно!».

Імовірно, мітинг завершиться до 10-11 години вечора.

Водночас у Тбілісі продовжуються протести студентів проти закону про “іноагентів”.

Студенти перекрили проспект Чавчавадзе. Поліція періодично намагається не давати пройти далі, але без серйозних сутичок.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2024 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів.

Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести. Поширити

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті. Поширити

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів"

У Тбілісі 28 квітня проходила акція проти законопроєкту про "іноагентів" під гаслом «Ні — російському закону! Так — Європі».

У «Європейському марші», організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами, беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів «Георгіївського трактату» і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоб щось нас поєднувало з Росією, — заявила одна із учасниць мітингу “Еху Кавказа“.

Учасники акції оточили парламент символічним «живим ланцюгом». У МВС закликали присутніх дотримуватися порядку.