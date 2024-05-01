Під час масштабної акції протесту проти закона про “іноагентів” у Тбілісі грузинські силовики жорстко побили керівника найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі.
Що відомо про напад на лідерів грузинської опозиції у Тбілісі
Зазначається, що Хабеішвілі отримав травми щелепно-лицьової частини обличчя.
Представники "Єдиного національного руху" закликали МВС Грузії забезпечити фізичну безпеку опозиціонера і негайно його звільнити.
Водночас опозиціонер розповсюдив відеозвернення з клініки, в якому заявив, що в нього "нічого не болить".
Від рук силовиків постраждав і лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі, якого кинули на землю після того, як він підійшов до поліцейських.
Перед цим силовики намагалися напасти на лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.
Що відбувається на протестах у Грузії
Ввечері у вівторок, 30 квітня, у грузинській столиці Тбілісі спалахнули нові масові акції протесту проти закону про "іноземних агентів".
Тисячі людей заблокували будівлю парламенту, не випускали депутатів, а згодом почали зводити барикади.
Близько 20:00 спецпризначенці стягнули спецтехніку в урядовий квартал. Біля заднього входу до парламенту розпилили перцевий спрей, а по вулиці Давида Чичинадзе пустили газ. Виникли жорсткі сутички.
У МВС повідомили, що застосували пропорційну силу проти протестувальників, оскільки вони порушували правила мирного проведення зібрань.
Лікарі швидкої допомоги, що чергували в урядовому кварталі, повідомили, що надали термінову медичну допомогу 20 постраждалим учасникам акцій. Здебільшого, люди зверталися зі скаргою на різь в очах і задуху.
О 21:30 на проспекті Руставелі проти мітингувальників пустили сльозогінний газ. Учасники мітингу почали зводити барикади.
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