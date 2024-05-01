Під час масштабної акції протесту проти закона про “іноагентів” у Тбілісі грузинські силовики жорстко побили керівника найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

Що відомо про напад на лідерів грузинської опозиції у Тбілісі

Зазначається, що Хабеішвілі отримав травми щелепно-лицьової частини обличчя.

Представники "Єдиного національного руху" закликали МВС Грузії забезпечити фізичну безпеку опозиціонера і негайно його звільнити.

Кілька хвилин тому за особистим наказом Бідзіни Іванішвілі представники російського режиму в Грузії викрали голову "Єдиного національного руху", депутата парламенту Левана Хабеішвілі. В момент затримання він допомагав постраждалому на акції громадянину, — йдеться у заяві представників опозиційної партії. Поширити

Водночас опозиціонер розповсюдив відеозвернення з клініки, в якому заявив, що в нього "нічого не болить".

Око, тіло і все минеться, боротьба з путіністами має тривати, — зазначив Хабеішвілі. Поширити

Від рук силовиків постраждав і лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі, якого кинули на землю після того, як він підійшов до поліцейських.

Мене теж потягли, але коли я побачив фотографію Левана... Не важливо, яку партію я представляю, не можна так поводитися з депутатом, не можна поводитися з ним як із собакою, — зазначив Елісашвілі. Поширити

Перед цим силовики намагалися напасти на лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.

Що відбувається на протестах у Грузії

Ввечері у вівторок, 30 квітня, у грузинській столиці Тбілісі спалахнули нові масові акції протесту проти закону про "іноземних агентів".

Тисячі людей заблокували будівлю парламенту, не випускали депутатів, а згодом почали зводити барикади.

Близько 20:00 спецпризначенці стягнули спецтехніку в урядовий квартал. Біля заднього входу до парламенту розпилили перцевий спрей, а по вулиці Давида Чичинадзе пустили газ. Виникли жорсткі сутички.

У МВС повідомили, що застосували пропорційну силу проти протестувальників, оскільки вони порушували правила мирного проведення зібрань.

Лікарі швидкої допомоги, що чергували в урядовому кварталі, повідомили, що надали термінову медичну допомогу 20 постраждалим учасникам акцій. Здебільшого, люди зверталися зі скаргою на різь в очах і задуху.

О 21:30 на проспекті Руставелі проти мітингувальників пустили сльозогінний газ. Учасники мітингу почали зводити барикади.