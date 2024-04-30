У Грузії проходить масштабна акція протесту проти закону про "іноагентів" — відео

У Тбілісі 30 квітня знову протестують незгодні зі скандальним законом про іноагентів. Між протестувальниками та силовиками почалися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети.

У Грузії протестувальники зібралися під парламентом

Парламент Грузії розпочав розгляд закону «про іноагентів» у другому читанні. «Грузинська мрія» планує прийняти його до великодніх свят, проте опозиція знову закликала громадян посилити вуличний протест.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Друге читання законопроєкт «про іноагентів» розпочалося наступного дня після великого мітингу на його підтримку, який організувала влада.

Як повідомляє видання, протестувальники прийшли під парламент та спробували заблокувати виходи з нього.

Депутати керівної партії "Грузинська мрія" вже близько години не можуть покинути парламент, оскільки всі прилеглі вулиці заблоковані протестувальниками. Поширити

Періодично між учасниками акції та співробітниками МВС відбуваються сутички. Також були затримання.

Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети, але ще не використовувала їх.

Повідомляється про кілька постраждалих демонстрантів після використання поліцією сльозогінного газу.

Закон про “іноагентів” у Грузії

17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроєкт про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент Поширити

29 квітня комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні, який обговорювався 10 годин.

Голова парламентського комітету Анрі Оханашвілі призупинив виступи депутатів, які критикували закон про "іноагентів". Також він видалив із залу 14 опозиціонерів і представників неурядових організацій.

30 квітня закон розглядатимуть на сесії парламенту.

Проте у фінальному третьому читанні керівна партія "Грузинська мрія" може затвердити закон про "іноагентів" у середині травня.

У той же вечір біля будівлі парламенту Грузії розпочався мітинг керівної партії «Грузинська мрія» на підтримку закону про іноагентів — законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Поширити

Водночас у Тбілісі продовжуються протести студентів проти закону про “іноагентів”.