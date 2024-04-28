У Тбілісі проходить акція проти законопроєкту про "іноагентів" під гаслом «Ні – російському закону! Так – Європі».

Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів"

У «Європейському марші», організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами, беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів «Георгіївського трактату» і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоб щось нас поєднувало з Росією, — заявила одна із учасниць мітингу “Еху Кавказа“. Поширити

Учасники акції оточили парламент символічним «живим ланцюгом». У МВС закликали присутніх дотримуватися порядку.

У владній партії «Грузинська мрія» повідомили, що готуються до акції у відповідь. Депутат парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що, за попередніми даними, 29 квітня на проспекті Руставелі збереться безпрецедентна кількість громадян, які підтримують законопроект «Про прозорість іноземного впливу», який порівнюють з російським.

«Ехо Кавказу» пише, що представники парламентської більшості, ймовірно, ухвалять у другому читанні законопроєкт 30 квітня.

Інтерв'ю глави Грузинського легіону, який воює за Україну

Глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua розповів, чому грузини воюють на боці України, чим схожі Грузія та Україна, як грузини ставляться до нинішньої влади, та як можна зупинити Росію.