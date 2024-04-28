У Тбілісі поновилися протести противників закону про "іноагентів" — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

У Тбілісі поновилися протести противників закону про "іноагентів" — відео

Грузія
Джерело:  Ехо Кавказу

У Тбілісі проходить акція проти законопроєкту про "іноагентів" під гаслом «Ні – російському закону! Так – Європі».

Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів"

У «Європейському марші», організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами, беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів «Георгіївського трактату» і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоб щось нас поєднувало з Росією, — заявила одна із учасниць мітингу “Еху Кавказа“.

Учасники акції оточили парламент символічним «живим ланцюгом». У МВС закликали присутніх дотримуватися порядку.

У владній партії «Грузинська мрія» повідомили, що готуються до акції у відповідь. Депутат парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що, за попередніми даними, 29 квітня на проспекті Руставелі збереться безпрецедентна кількість громадян, які підтримують законопроект «Про прозорість іноземного впливу», який порівнюють з російським.

«Ехо Кавказу» пише, що представники парламентської більшості, ймовірно, ухвалять у другому читанні законопроєкт 30 квітня.

Інтерв'ю глави Грузинського легіону, який воює за Україну

Глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua розповів, чому грузини воюють на боці України, чим схожі Грузія та Україна, як грузини ставляться до нинішньої влади, та як можна зупинити Росію.

Грузинський легіон бореться в Україні з російськими окупантами з 2014 року. За цей час невелика група військових із Грузії зросла до найбільшого іноземного військового формування, що воює разом із ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Грузії продовжуються протести через законопроєкт про «іноагентів»
Грузія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Скандальний закон про "іноагентів". У Грузії тривають протестні акції
Протести
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Закон про "іноагентів". У Грузії знову пройде масштабна акція протесту
Грузія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?