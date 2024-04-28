У Тбілісі проходить акція проти законопроєкту про "іноагентів" під гаслом «Ні – російському закону! Так – Європі».
Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів"
У «Європейському марші», організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами, беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.
Учасники акції оточили парламент символічним «живим ланцюгом». У МВС закликали присутніх дотримуватися порядку.
У владній партії «Грузинська мрія» повідомили, що готуються до акції у відповідь. Депутат парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що, за попередніми даними, 29 квітня на проспекті Руставелі збереться безпрецедентна кількість громадян, які підтримують законопроект «Про прозорість іноземного впливу», який порівнюють з російським.
«Ехо Кавказу» пише, що представники парламентської більшості, ймовірно, ухвалять у другому читанні законопроєкт 30 квітня.
Інтерв'ю глави Грузинського легіону, який воює за Україну
Глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua розповів, чому грузини воюють на боці України, чим схожі Грузія та Україна, як грузини ставляться до нинішньої влади, та як можна зупинити Росію.
Грузинський легіон бореться в Україні з російськими окупантами з 2014 року. За цей час невелика група військових із Грузії зросла до найбільшого іноземного військового формування, що воює разом із ЗСУ.
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