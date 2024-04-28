В Тбилиси возобновились протесты противников закона об "иноагентах" — видео

В Тбилиси проходит акция против законопроекта об "иноагентах" под лозунгом «Нет – российскому закону! Да – Европе».

Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В “Европейском марше”, организованном неправительственным сектором и молодежными движениями, принимают участие представители оппозиции, гражданские активисты и рядовые граждане.

Мы хотим, чтобы Грузия была страной-членом Евросоюза, сейчас у нас есть окно для этого процесса, которое может закрыться. Это российский закон, а Россия всегда была нашим врагом, плохо поступала с нами еще со времен «Георгиевского трактата» и всегда выступала против нас. Поэтому мы не хотим, чтобы что-то нас объединяло с Россией, — заявила одна из участниц митинга “Эху Кавказа”. Поделиться

Участники акции оцепили парламент символической «живой цепью». В МВД призвали собравшихся соблюдать порядок.

Во власти партии «Грузинская мечта» сообщили, что готовятся к ответной акции. Депутат парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что, по предварительным данным, 29 апреля на проспекте Руставели соберется беспрецедентное количество граждан, поддерживающих сравниваемый с российским законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

"Эхо Кавказа" пишет, что представители парламентского большинства, вероятно, примут во втором чтении законопроект 30 апреля.

Интервью главы Грузинского легиона, воюющего за Украину

Глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в интервью online.ua рассказал, почему грузины воюют на стороне Украины, чем похожи Грузия и Украина, как грузины относятся к нынешней власти и как можно остановить Россию.