Закон про "іноагентів". У центрі Тбілісі продовжуються акції протесту
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Закон про "іноагентів". У центрі Тбілісі продовжуються акції протесту

Тбілісі
Джерело:  Ехо Кавказу

У Грузії не вщухають протести після того, як парламент країни 1 травня ухвалив проросійський закон про “іноагентів”.

Грузини протестують проти закону про “іноагентів”

У грузинській столиці Тбілісі кількадесят людей, які виступають проти закону про «іноагентів», зібралися на площі Героїв і перекрили автомобільний рух. Частина водіїв висловлює їм підтримку.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.

Раніше поліція намагалася відтіснити активістів із проїжджої частини. За інформацією ЗМІ, правоохоронці затримали одного з учасників акції.

У МВС Грузії кажуть, що закон «Про збори та маніфестації» забороняє перекривати проїжджу частину, а також створювати навмисні перешкоди руху транспорту.

Противники закону про «іноагентів» також зараз збираються біля парламенту Грузії.

Будівля парламенту Грузії наразі зачинена, нібито через безпекову ситуацію. Проте опозиція говорить про страх влади перед масовими протестами.

Своєю чергою, влада наполягає на тому, що пауза має технічний характер, і закликає не розпалювати пристрасті навколо закону про іноагентів.

Закон про “іноагентів” у Грузії: що відомо

Грузинський парламент 1 травня схвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» у другому читанні.

Після цього перед будівлею парламенту зібралися мітингувальники, які вимагали відкликати документ. Правоохоронці застосували проти них силу. До медичних закладів були доставлені 15 постраждалих, поліція затримала двох людей.

У ЄС та США засудили застосування насильства проти учасників масових акцій протесту, невдоволених ухваленням закону про «іноземних агентів», та закликала владу Грузії прислухатися до цього «чіткого сигналу» щодо прагнення народу країни до свободи й демократії.

Президент країни Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти на документ вето, якщо він буде ухвалений. Водночас керівна партія «Грузинська мрія» має достатню кількість голосів для подолання президентського вето.

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