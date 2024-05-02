Закон про "іноагентів". У центрі Тбілісі продовжуються акції протесту

У Грузії не вщухають протести після того, як парламент країни 1 травня ухвалив проросійський закон про “іноагентів”.
Грузини протестують проти закону про “іноагентів”
У грузинській столиці Тбілісі кількадесят людей, які виступають проти закону про «іноагентів», зібралися на площі Героїв і перекрили автомобільний рух. Частина водіїв висловлює їм підтримку.
Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.
Раніше поліція намагалася відтіснити активістів із проїжджої частини. За інформацією ЗМІ, правоохоронці затримали одного з учасників акції.
Противники закону про «іноагентів» також зараз збираються біля парламенту Грузії.
Своєю чергою, влада наполягає на тому, що пауза має технічний характер, і закликає не розпалювати пристрасті навколо закону про іноагентів.
Закон про “іноагентів” у Грузії: що відомо
Грузинський парламент 1 травня схвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» у другому читанні.
Після цього перед будівлею парламенту зібралися мітингувальники, які вимагали відкликати документ. Правоохоронці застосували проти них силу. До медичних закладів були доставлені 15 постраждалих, поліція затримала двох людей.
У ЄС та США засудили застосування насильства проти учасників масових акцій протесту, невдоволених ухваленням закону про «іноземних агентів», та закликала владу Грузії прислухатися до цього «чіткого сигналу» щодо прагнення народу країни до свободи й демократії.
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