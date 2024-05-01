Парламент Грузії затвердив у другому читанні законопроєкт про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»), проти якого у Тбілісі відбулися протести.

Прийняття закону про "іноагентів" в Грузії

Повідомляється, що за законопроєкт проголосували 83 депутати, проти 23.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроекту у третьому, остаточному читанні відбудеться за два тижні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти на документ вето, якщо його буде прийнято у третьому читанні.

Однак правляча партія «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати президентську вето.

Мітинги проти закону про "іноагентів"

У Грузії тривають протести проти прийняття закону. У ніч на 1 травня спецназ розігнав мітинг, використовуючи перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети.

Відомо, що постраждали десятки мітингувальників, до затриманих застосовували насильство.

Госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 6 поліцейських. 63 особи затримано за статтями за дрібне хуліганство та непокору поліції.

Міжнародні патрнери закликають Грузію відмовитися від законопроєкту. Європарламент ухвалив щодо цього окрему резолюцію.

Командир “Грузинського легіону” висловився про владу в Грузії

На думку командира Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії.

Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу. Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ. Поширити

Він вважає, що тепер у Грузії є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ РФ.