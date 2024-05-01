У Грузії у другому читанні схвалили закон про "іноагентів"

Парламент Грузії затвердив у другому читанні законопроєкт про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»), проти якого у Тбілісі відбулися протести.
Прийняття закону про "іноагентів" в Грузії
Повідомляється, що за законопроєкт проголосували 83 депутати, проти 23.
Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроекту у третьому, остаточному читанні відбудеться за два тижні.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти на документ вето, якщо його буде прийнято у третьому читанні.
Однак правляча партія «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати президентську вето.
Мітинги проти закону про "іноагентів"
У Грузії тривають протести проти прийняття закону. У ніч на 1 травня спецназ розігнав мітинг, використовуючи перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети.
Відомо, що постраждали десятки мітингувальників, до затриманих застосовували насильство.
Госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 6 поліцейських. 63 особи затримано за статтями за дрібне хуліганство та непокору поліції.
Міжнародні патрнери закликають Грузію відмовитися від законопроєкту. Європарламент ухвалив щодо цього окрему резолюцію.
Командир “Грузинського легіону” висловився про владу в Грузії
На думку командира Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії.
Він вважає, що тепер у Грузії є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ РФ.
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