Грузія може втратити статус кандидата на членство у ЄС

Євродепутатка Віола фон Крамон на офіційному рівні закликала забрати в Грузії статус кандидата на членство у Євросоюзі. Це сталося після того, як грузинські силовики скоїли напад на учасників мітингу у Тбілісі.

Влада Грузії спровокувала гнів з боку Брюсселя

На переконання представниці Європарламенту, насильство проти протестувальників у Грузії, які у мирний спосіб висловилися проти закону про "іноагентів", повинне обов’язково бути покаране.

Саме тому Віола фон Крамон публічно вимагає відкликати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, який країна отримала в грудні 2023 року.

Що важливо розуміти, вкрай популярною є думка про те, що Грузія отримала статус авансом, адже офіційний Брюссель не хотів допустити розворот Тбілісі у бік Росії.

Окрім того, політикиня закликала зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, ввести санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

We need concrete consequences!

- withdrawal of the EU-candidate status

- stop the funds for 🇬🇪 projects

- sanction Bidzina Ivanishvilli

- travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7 — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) May 1, 2024

Більше про ситуацію та настрої в Грузії можна дізнатися з інтерв’ю online.ua з командиром “Грузинського легіону” Мамукою Мамулашвілі:

Що відбувається в Грузії

25 квітня Європейський парламент офіційно підтримав резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу", відомий як "російський закон" та закон про "іноагентів".

Грузинський народ одразу виступив проти цього закону, однак проросійська влада країни ігнорує вимоги людей.

Уночі 30 квітня та 1 травня грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі.