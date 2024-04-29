РФ надсилає шпигунів у Грузинський легіон — командир Мамука Мамулашвілі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ надсилає шпигунів у Грузинський легіон — командир Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі
Джерело:  online.ua

За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ. 

Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні

Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.

Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.

Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.

Що відомо про фейки Кремля стосовно Грузинського легіону

Кремлівська пропаганда, починаючи з 2014 року поширює різноманітні фейки про “Грузинський легіон”.

Зокрема, за однією з ключових тез кремлівської пропаганди, стосовно причетності бійців “Грузинського легіону” до нібито розстрілів українців на Майдані, зняли окремий пропагандистський фільм.

Російське ФСБ використало трьох нібито громадян Грузії, які кажуть, що скоїли це нібито за моїм наказом.

Мамулашвілі під креслив, що на час подій Революції гідності в Україні навіть не було представників “Грузинського легіону”.

Далі Віктор Янукович виступив і сказав, що “Грузинський легіон” винен у тому, що почалося в Україні. Звинуватив саме нас. Також колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров не раз виступав і озвучував те саме, — зазначає Мамулашвілі.

За його словами, Росія знову повернула Грузію у зону власного глибокого впливу і за сприяння пропаганди, спецслужб та лояльності грузинської влади намагається легалізувати власний агресивний вплив.

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