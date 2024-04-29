По словам основателя и руководителя подразделения "Грузинский национальный легион" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, страна-агрессорка Россия глубоко проникла в грузинские спецслужбы и посылает собственных шпионов в грузинские подразделения в рядах ВСУ.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

Что известно о фейках Кремля по отношению к Грузинскому легиону

Кремлевская пропаганда, начиная с 2014 года, распространяет разнообразные фейки о “Грузинском легионе”.

В частности, по одному из ключевых тезисов кремлевской пропаганды относительно причастности бойцов “Грузинского легиона” к якобы расстрелам украинцев на Майдане сняли отдельный пропагандистский фильм.

Российское ФСБ использовало трех якобы граждан Грузии, которые говорят, что совершили это якобы по моему приказу.

Мамулашвили подчеркнул, что на время событий Революции достоинства в Украине даже не было представителей "Грузинского легиона".

Далее Виктор Янукович выступил и сказал, что "Грузинский легион" виновен в том, что началось в Украине. Обвинил именно нас. Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не раз выступал и озвучивал тоже самое, — отмечает Мамулашвили. Поделиться

По его словам, Россия снова вернула Грузию в зону собственного глубокого влияния и при содействии пропаганды, спецслужб и лояльности грузинских властей пытается легализовать собственное агрессивное влияние.