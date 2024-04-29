В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной его целью является помощь украинскому народу в сохранении своей независимости. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Его командир Мамука Мамулашвили уже более 30 лет сражается с Россией. Еще в 14 лет он вместе с отцом попал в плен, где осознал, что Россия на этом не остановится. Он решил, что будет воевать с врагом, чтобы будущие поколения не знали войны.
Мамука рассказал online.ua почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Мотивация грузин защищать Украину
Я практически 30 лет нахожусь на войне. К сожалению, это норма для моего поколения. Если бы я мог тогда оставить себе какую-нибудь подсказку, то написал бы: "Продолжай бороться!".
Право каждого человека — быть свободным. Это самое дорогое, что есть. В 2014 году мне подсказало сердце создать "Грузинский легион".
Грузии пришлось пройти тот путь, который сейчас проходит Украина. Единственные, кто нам помог — украинцы.
Я часто говорил с ребятами, чтобы понять, какая у них мотивация вступить в "Грузинский легион".
С начала полномасштабного вторжения "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине. Россия хочет сломать наш дух, и возбудила более 300 уголовных дел на добровольцев из Грузии.
Шпионы в рядах Грузинского легиона
РФ проникла в спецслужбы Грузии настолько сильно, что они в Украину посылают якобы добровольцев грузин, которые передают им информацию. Эти люди, к сожалению, находятся до сих пор на территории Украины.
И многие даже находятся в Вооруженных силах Украины. Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.
Еще с 2014 года Россия распространяла фейки о "Грузинском легионе". Они даже сняли фильм о самом популярном фейке — это якобы "расстрел" грузинами украинцев на Майдане. Российское ФСБ использовало трех якобы граждан Грузии, которые говорят, что совершили это якобы по моему приказу.
Далее Виктор Янукович выступил и сказал, что "Грузинский легион" виновен в том, что началось в Украине. Обвинил именно нас. Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не раз выступал и озвучивал то же самое.
Российским обществом управляет только страх
Грузия, к сожалению, еще раз проходит этап чистилища от “русского мира”. Я думал, что это не повторится, но оно повторилось. Российская пропаганда оказывает влияние на всех.
Машина, которую создала Россия, насчитывает не одно столетие. Если сейчас это Соловьев, то раньше был Пушкин и Лермонтов.
Российские пропагандисты продвигают идею "русского мира". Раньше художники изображали на своих картинах взятие Кавказа, и то, как кавказцы встречают россиян якобы с открытыми объятиями. Российская пропаганда только усиливала свое влияние, и сейчас она одна из самых мощных в мире.
Российская военная машина физически олицетворяет то, о чем говорит пропагандистская машина. И эту машину нужно подавить санкциями. Поэтому, в первую очередь, нужно остановить физическую силу, которая всем этим двигает.
Взрывы в России могут встряхнуть российское общество и внушить в него страх. Это единственное, что управляет этим обществом. Они должны бояться убивать другие народы. Россияне не встанут и не выйдут на Майдан. Они не имеют энтузиазма, чтобы начать какие-либо действия.
Путину нужна часть истории Украины
Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.
Мы очень поздно научились реагировать на это зло. Мировое сообщество ничего не сделало, когда такие события разворачивались в Грузии. Один из политиков Европарламента сказал, что Третья мировая война началась в Грузии в 2008 году. Однако она началась еще в 1992-1993 годах.
Проводить активные действия очень сложно западным политикам. На мой взгляд, эра решительных политиков закончилась. Одни из последних политиков, принимающих резкие решения — Рейган, еще был Маккейн.
Война началась для меня в 14 лет
Я участвовал в войне с 14 лет. Физически я был готов, но не знаю, ментально ли. Мне трудно было понять, что это серьезно.
Понял это только когда попал в плен, а не в боевых действиях. Для ребенка — это сложный переломный момент. Я повзрослел гораздо раньше других подростков.
Однажды "Красный Крест" перевел меня на день или на два в абхазскую семью, которая нормально ко мне относилась. Однако в лагере военнопленных было достаточно сложно.
Думаю, что после плена я стал более решительным. И я задумался, почему Россия постоянно воюет с нами. После Абхазии я долго готовился к войне. Я знал, что наша земля оккупирована и рано или поздно это повторится.
Россияне научились лучше мучить людей
Отношение российских военных к пленным не изменилось за 30 лет. Только методы пыток стали более изощренными. Они научились лучше мучить людей, чем это делали в 1993 году. Россия не стала цивилизованной страной.
Россияне и сейчас содержат гражданских украинцев и выдают их за военнопленных. Это повторение того, что происходило и происходит в Грузии. Они сегодня похищают мирных жителей и продают их семьям обратно.
Россияне будут продолжать это делать, ведь остаются безнаказанными. Поэтому для грузин война в Украине решающая для освобождения своего государства. Так что пока Россия не будет полностью ослаблена, она будет продолжать делать то, что делает.
Ответить России может большая мощная военная машина, как США. Мы не говорим о том, чтобы они вступали в войну, а хотя бы поддерживали нас. Вы видите, какие задержки в снабжении оружием? Мы не научились делать выводы из истории. И это самая большая проблема настоящего.
Власть в Грузии оккупирована РФ
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.
Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.
Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.
Пророссийское правительство Грузии разрушило нашу армию, поэтому страна не готова к боевым действиям, но мы не боимся реализации сценария России, как в Украине. Мы прошли это не раз после развала Советского Союза — в 90-х годах, 2004, 2006 и 2008 году.
Мы допустили эту ошибку, и за это платит народ. В Грузии сейчас массовые демонстрации, ведь пытаются принять российский закон об иноагентах.
Второй раз пророссийское правительство Грузии сталкивается с противостоянием народа. Грузины всегда воинственно настроены против всего российского. Я думаю, что они не смогут принять этот закон.
Россияне в Грузии работают на ФСБ
Я вижу импотенцию российского народа, не способного отстоять свою независимость [перед диктатурой]. Думаю, что огромное количество россиян, переехавших в Грузию, работают на спецслужбы. Это оказывает негативное влияние на Грузию.
В Грузии примерно 350 тысяч переселенцев из оккупированных Россией регионов.
К сожалению, грузинское правительство всячески пытается подавить тех людей, которые пытаются противостоять российскому.
К украинцам грузины всегда относились хорошо. И тем более сейчас, когда знают, что в Украине происходит то же, что раньше в Грузии.
Я думаю, в ближайшее время вероятность вторжения России в Грузию невелика. Поскольку почти все правительство пророссийское. Как показывает история, россияне любят физически оккупировать страны. Поэтому очень многое зависит от войны в Украине.
Мы облегчаем работу будущему поколению тем, что воюем с Россией. Они должны ценить работу, которая будет проделана для них.