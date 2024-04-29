Мамука рассказал online.ua почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Его командир Мамука Мамулашвили уже более 30 лет сражается с Россией. Еще в 14 лет он вместе с отцом попал в плен, где осознал, что Россия на этом не остановится. Он решил, что будет воевать с врагом, чтобы будущие поколения не знали войны.

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной его целью является помощь украинскому народу в сохранении своей независимости. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мотивация грузин защищать Украину

Я практически 30 лет нахожусь на войне. К сожалению, это норма для моего поколения. Если бы я мог тогда оставить себе какую-нибудь подсказку, то написал бы: "Продолжай бороться!".

Я сражаюсь для того, чтобы не было войны. И будущим поколениям не пришлось проходить через то, что мы прошли. Поделиться

Право каждого человека — быть свободным. Это самое дорогое, что есть. В 2014 году мне подсказало сердце создать "Грузинский легион".

Решил воевать на стороне Украины, потому что Украина — это друг, а друзей бросать нельзя. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Грузии пришлось пройти тот путь, который сейчас проходит Украина. Единственные, кто нам помог — украинцы.

Командир 4-й группы специального назначения Грузинского легиона Закро Шубититзе (фото: facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Я часто говорил с ребятами, чтобы понять, какая у них мотивация вступить в "Грузинский легион".

Они отдают себе отчет в том, что защищают Грузию в Украине. Знают, если Украина проиграет войну, Грузия будет полностью оккупирована. Поделиться

С начала полномасштабного вторжения "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине. Россия хочет сломать наш дух, и возбудила более 300 уголовных дел на добровольцев из Грузии.

Шпионы в рядах Грузинского легиона

РФ проникла в спецслужбы Грузии настолько сильно, что они в Украину посылают якобы добровольцев грузин, которые передают им информацию. Эти люди, к сожалению, находятся до сих пор на территории Украины.

И многие даже находятся в Вооруженных силах Украины. Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

Еще с 2014 года Россия распространяла фейки о "Грузинском легионе". Они даже сняли фильм о самом популярном фейке — это якобы "расстрел" грузинами украинцев на Майдане. Российское ФСБ использовало трех якобы граждан Грузии, которые говорят, что совершили это якобы по моему приказу.

Во время Майдана нас в Украине даже не было. Поделиться

Далее Виктор Янукович выступил и сказал, что "Грузинский легион" виновен в том, что началось в Украине. Обвинил именно нас. Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не раз выступал и озвучивал то же самое.

Бойцы Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Российским обществом управляет только страх

Грузия, к сожалению, еще раз проходит этап чистилища от “русского мира”. Я думал, что это не повторится, но оно повторилось. Российская пропаганда оказывает влияние на всех.

Я видел развешенные георгиевские ленты на улицах Нью-Йорка. Сам ходил и срезал их. Поделиться

Машина, которую создала Россия, насчитывает не одно столетие. Если сейчас это Соловьев, то раньше был Пушкин и Лермонтов.

Российские пропагандисты продвигают идею "русского мира". Раньше художники изображали на своих картинах взятие Кавказа, и то, как кавказцы встречают россиян якобы с открытыми объятиями. Российская пропаганда только усиливала свое влияние, и сейчас она одна из самых мощных в мире.

Бойцы Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Российская военная машина физически олицетворяет то, о чем говорит пропагандистская машина. И эту машину нужно подавить санкциями. Поэтому, в первую очередь, нужно остановить физическую силу, которая всем этим двигает.

Россию нужно поместить в какие-то рамки, как в свое время поступили с фашистской Германией. Россия пропагандирует жестокость и убийство, и это делается публично. Поделиться

Взрывы в России могут встряхнуть российское общество и внушить в него страх. Это единственное, что управляет этим обществом. Они должны бояться убивать другие народы. Россияне не встанут и не выйдут на Майдан. Они не имеют энтузиазма, чтобы начать какие-либо действия.

Путину нужна часть истории Украины

Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.

Путин понимает, что если Россия победит в этой войне, то у него будут развязаны руки, чтобы напасть на остальные страны и оккупировать их. Он стремится к возрождению СССР. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Мы очень поздно научились реагировать на это зло. Мировое сообщество ничего не сделало, когда такие события разворачивались в Грузии. Один из политиков Европарламента сказал, что Третья мировая война началась в Грузии в 2008 году. Однако она началась еще в 1992-1993 годах.

Проводить активные действия очень сложно западным политикам. На мой взгляд, эра решительных политиков закончилась. Одни из последних политиков, принимающих резкие решения — Рейган, еще был Маккейн.

Бойцы Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Война началась для меня в 14 лет

Я участвовал в войне с 14 лет. Физически я был готов, но не знаю, ментально ли. Мне трудно было понять, что это серьезно.

Понял это только когда попал в плен, а не в боевых действиях. Для ребенка — это сложный переломный момент. Я повзрослел гораздо раньше других подростков.

В плену ко мне относились, как к другим солдатам, не как к ребенку. Поделиться

Однажды "Красный Крест" перевел меня на день или на два в абхазскую семью, которая нормально ко мне относилась. Однако в лагере военнопленных было достаточно сложно.

Думаю, что после плена я стал более решительным. И я задумался, почему Россия постоянно воюет с нами. После Абхазии я долго готовился к войне. Я знал, что наша земля оккупирована и рано или поздно это повторится.

Россияне научились лучше мучить людей

Отношение российских военных к пленным не изменилось за 30 лет. Только методы пыток стали более изощренными. Они научились лучше мучить людей, чем это делали в 1993 году. Россия не стала цивилизованной страной.

В сущности российского народа жестокость к людям. Не только к оккупированным странам, но и к своим людям. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Россияне и сейчас содержат гражданских украинцев и выдают их за военнопленных. Это повторение того, что происходило и происходит в Грузии. Они сегодня похищают мирных жителей и продают их семьям обратно.

Как мне известно, россияне похитили более 20 тысяч детей из Украины. Поделиться

Россияне будут продолжать это делать, ведь остаются безнаказанными. Поэтому для грузин война в Украине решающая для освобождения своего государства. Так что пока Россия не будет полностью ослаблена, она будет продолжать делать то, что делает.

Боец Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Ответить России может большая мощная военная машина, как США. Мы не говорим о том, чтобы они вступали в войну, а хотя бы поддерживали нас. Вы видите, какие задержки в снабжении оружием? Мы не научились делать выводы из истории. И это самая большая проблема настоящего.

Власть в Грузии оккупирована РФ

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.

К сожалению, Грузия попалась на удочку, которую ей предложила ей Россия. Пророссийский олигарх никогда не может быть демократическим. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.

Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.

Бойцы Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Пророссийское правительство Грузии разрушило нашу армию, поэтому страна не готова к боевым действиям, но мы не боимся реализации сценария России, как в Украине. Мы прошли это не раз после развала Советского Союза — в 90-х годах, 2004, 2006 и 2008 году.

Украине следует сделать выводы из того, что сегодня происходит в Грузии. Нельзя допускать к власти людей, связанных с Россией. Поделиться

Мы допустили эту ошибку, и за это платит народ. В Грузии сейчас массовые демонстрации, ведь пытаются принять российский закон об иноагентах.

Второй раз пророссийское правительство Грузии сталкивается с противостоянием народа. Грузины всегда воинственно настроены против всего российского. Я думаю, что они не смогут принять этот закон.

Россияне в Грузии работают на ФСБ

Я вижу импотенцию российского народа, не способного отстоять свою независимость [перед диктатурой]. Думаю, что огромное количество россиян, переехавших в Грузию, работают на спецслужбы. Это оказывает негативное влияние на Грузию.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность. Поделиться

В Грузии примерно 350 тысяч переселенцев из оккупированных Россией регионов.

К сожалению, грузинское правительство всячески пытается подавить тех людей, которые пытаются противостоять российскому.

Бойцы Грузинского легиона (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

К украинцам грузины всегда относились хорошо. И тем более сейчас, когда знают, что в Украине происходит то же, что раньше в Грузии.

Я думаю, в ближайшее время вероятность вторжения России в Грузию невелика. Поскольку почти все правительство пророссийское. Как показывает история, россияне любят физически оккупировать страны. Поэтому очень многое зависит от войны в Украине.

Победа Украины — это не только победа Грузии, но и победа добра над злом. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Мы облегчаем работу будущему поколению тем, что воюем с Россией. Они должны ценить работу, которая будет проделана для них.