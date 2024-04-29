РФ окупує Грузію, якщо Україна програє цю війну — командир “Грузинського легіону” Мамука Мамулашвілі

Мамука розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Його командир Мамука Мамулашвілі вже понад 30 років воює з Росією. Ще у 14 років він разом з батьком потрапив у російський полон, де усвідомив, що Росія на цьому не зупиниться. Він вирішив, що воюватиме з ворогом, щоб майбутні покоління не знали війни.

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мотивація грузинів захищати Україну

Я практично 30 років перебуваю на війні. На жаль, це норма для мого покоління. Якби я міг тоді залишити собі якусь підказку, то написав би: “Продовжуй боротися!”.

Я воюю для того, щоб не було війни. І майбутнім поколінням не довелося проходити через те, що ми пройшли. Поширити

Право кожної людини — бути вільним. Це найдорожче, що маємо. У 2014 році мені підказало серце створити “Грузинський легіон”.

Вирішив воювати на стороні України, бо Україна — це друг, а друзів кидати не можна. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Грузії довелося пройти той шлях, який зараз проходить Україна. Єдині, хто нам допоміг — українці.

Командир 4-й групи спеціального призначення Грузинського легіону Закро Шубітітзе (фото: facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Я часто говорив з хлопцями, щоб зрозуміти, яка у них мотивація вступити до “Грузинського легіону”.

Вони усвідомлюють те, що захищають Грузію в Україні. Знають, якщо Україна програє війну, то Грузія буде повністю окупована. Поширити

Від початку повномасштабного вторгнення, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні. Росія хоче зламати наш дух, і завела понад 300 кримінальних справ на добровольців із Грузії.

Шпигуни у лавах Грузинського легіону

РФ прониклау спецслужби Грузії настільки сильно, що вони в Україну надсилають нібито добровольців грузинів, які передають їм інформацію. Ці люди, на жаль, знаходяться досі на території України.

І багато з них навіть перебувають у Збройних силах України. Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.

Ще з 2014 року Росія поширювала фейки про “Грузинський легіон”. Вони навіть зняли фільм про найпопулярніший фейк — це про нібито “розстріл” грузинами українців на Майдані. Російське ФСБ використало трьох нібито громадян Грузії, які кажуть, що скоїли це нібито за моїм наказом.

Під час Майдану нас в Україні навіть не було. Поширити

Далі Віктор Янукович виступив і сказав, що “Грузинський легіон” винен у тому, що почалося в Україні. Звинуватив саме нас. Також колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров не раз виступав і озвучував те саме.

Бійці Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Російським суспільством керує лише страх

Грузія, на жаль, ще раз проходить етап чистилища від “русского міра”. Я думав, що це більше не повториться, але воно повторилося. Російська пропаганда впливає на всіх.

Я бачив розвішані георгіївські стрічки на вулицях Нью-Йорка. Сам ходив і зрізав їх. Поширити

Машина, яку створила Росія, налічує не одне століття. Якщо зараз — це Соловйов, то раніше був Пушкін і Лермонтов.

Російські пропагандисти просувають ідею “русского міра”. Раніше художники зображували на своїх картинах взяття Кавказу, і те, як кавказці зустрічають росіян нібито з відкритими обіймами. Російська пропаганда лише посилювала свій вплив, і зараз вона одна з найпотужніших у світі.

Бійці Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Російська військова машина фізично втілює те, про що говорить пропагандистська машина. І цю машину потрібно придушити санкціями. Тому, в першу чергу, треба зупинити фізичну силу, яка всім цим рухає.

Росію треба помістити в якісь рамки, як свого часу зробили з фашистською Німеччиною. Росія пропагує жорстокість та вбивство, і це робиться привселюдно. Поширити

Вибухи у Росії можуть струсонути російське суспільство, і вселити у нього страх. Це єдине, що керує цим суспільством. Вони повинні боятися вбивати інші народи. Росіяни не встануть і не вийдуть на Майдан. Вони не мають запалу, щоб розпочати будь-які дії.

Путіну потрібна частина історії України

Росія — це держава без історії. Путіну потрібна частина української історії для того, щоб виправдати своє існування, тому вони напали на Україну.

Путін розуміє, якщо Росія переможе у цій війні, то у нього будуть розв’язані руки, щоб напасти на решту країн та окупувати їх. Він прагне відродити СРСР. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Ми дуже пізно навчилися реагувати на цю агресію. Світова спільнота нічого не зробила, коли такі події розгорталися у Грузії. Один із політиків Європарламенту сказав, що Третя світова війна розпочалася у Грузії у 2008 році. Проте вона почалася ще у 1992-1993 роках.

Проводити активні дії дуже складно західним політикам. На мою думку, ера рішучих політиків закінчилася. Одні з останніх політиків, які приймають різкі рішення — Рейган, ще був Маккейн.

Бійці Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Війна почалася для мене в 14 років

Я брав участь у війні з 14 років. Фізично я був готовий, але не знаю, чи ментально. Мені важко було усвідомити, що це серйозно.

Зрозумів це тільки коли потрапив у полон, а не у самих бойових діях. Для дитини — це складний переломний момент. Я подорослішав значно раніше за інших підлітків.

У полоні до мене ставилися, як до інших солдат, не як до дитини. Поширити

Одного разу “Червоний Хрест” перевів мене на день чи на два в абхазьку родину, яка нормально до мене ставилася. Проте у таборі військовополонених було досить складно.

Думаю, що після полону я став рішучішим. І я замислився, чому Росія постійно з нами воює. Після Абхазії я довго готувався до війни. Я знав, що наша земля окупована, і рано чи пізно це повториться.

Росіяни навчилися краще мучити людей

Ставлення російських військових до полонених не змінилося за 30 років. Тільки методи тортур стали витонченішими. Вони навчилися краще мучити людей, ніж це робили це у 1993 році. Росія не стала цивілізованою країною.

У єстві російського народу — жорстокість до людей. Не лише до окупованих країн, а й до своїх людей. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Росіяни і зараз утримують цивільних українців та видають їх за військовополонених. Це повторення того, що відбувалося і відбувається в Грузії. Вони сьогодні викрадають мирних жителів і продають назад їхнім сім'ям.

Як мені відомо, росіяни викрали понад 20 тисяч дітей з України. Поширити

Росіяни продовжуватимуть це робити, адже залишаються безкарними. Тому для грузинів війна в Україні вирішальна для звільнення своєї держави. Отже, доки Росія не буде повністю ослаблена, вона продовжуватиме робити те, що робить.

Боєць Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Відповісти Росії може велика потужна військова машина, як США. Ми не говоримо про те, щоб вони вступали у війну, а хоча б підримували нас. Ви бачите, які затримки у постачанні зброї? Ми не навчилися робити висновки з історії. І це найбільша проблема сьогодення.

Влада у Грузії окупована РФ

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ.

На жаль, Грузія попалася на гачок, який їй запропонувала їй Росія. Проросійський олігарх ніколи не може бути демократичним. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Тепер вони проросійськими законами намагаються повернути Грузію до російської сфери впливу.

Нинішній уряд заявляє, що Абхазію та Південну Осетію мають повернути мирним шляхом. Росія ніколи нічого не віддавала мирним шляхом. У Грузії має бути уряд, який чує голос народу. Тепер у нас є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ Російської Федерації.

Бійці Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

Проросійський уряд Грузії зруйнував нашу армію, тому країна не готова до бойових дій, але ми не боїмося реалізації сценарію Росії, як в Україні. Ми пройшли це неодноразово після розвалу Радянського Союзу — у 90-х роках, 2004, 2006 та 2008 році.

Україні варто зробити висновки з того, що сьогодні відбувається у Грузії. Не можна допускати до влади людей, які пов'язані з Росією. Поширити

Ми припустилися цієї помилки, і за це платить народ. У Грузії зараз масові демонстрації, адже намагаються ухвалити російський закон про іноагентів.

Уже вдруге проросійський уряд Грузії стикається з протистоянням народу. Грузини завжди войовничо налаштовані проти всього російського. Я думаю, що вони не зможуть прийняти цей закон.

Росіяни у Грузії працюють на ФСБ

Я бачу імпотенцію російського народу, який не здатний відстояти свою незалежність [перед диктатурою]. Думаю, що величезна кількість росіян, які переїхали до Грузії, працюють на спецслужби. Це має негативний вплив для Грузії.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека. Поширити

У Грузії приблизно 350 тисяч переселенців із регіонів, які окуповані Росією.

На жаль, грузинський уряд всіляко намагається придушити тих людей, які намагаються протистояти російському.

Бійці Грузинського легіону (фото: t.me/GeorgianNationalLegion)

До українців грузини завжди ставились добре. І тим більше зараз, коли знають, що в Україні відбувається те саме, що раніше в Грузії.

Я думаю, найближчим часом ймовірність вторгнення Росії до Грузії невелика. Оскільки майже весь уряд проросійський. Як свідчить історія, росіяни люблять фізично окуповувати країни. Тож дуже багато залежить від війни в Україні.

Перемога України — це не лише перемога Грузії, а й перемога добра над злом. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Ми полегшуємо роботу майбутньому поколінню тим, що воюємо з Росією. Вони повинні цінувати роботу, яка буде виконана для них.