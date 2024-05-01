Грузия может лишиться статуса кандидата на членство в ЕС

Евродепутат Виола фон Крамон на официальном уровне призвала забрать у Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе. Это произошло после того, как грузинские силовики совершили нападение на митингующих в Тбилиси.

Власти Грузии спровоцировали гнев со стороны Брюсселя

По убеждению представительницы Европарламента, насилие против протестующих в Грузии, мирно высказавшихся против закона об "иноагентах", должно обязательно быть наказано.

Именно поэтому Виола фон Крамон публично требует отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре 2023 года.

Что важно понимать, крайне популярно мнение о том, что Грузия получила статус авансом, ведь официальный Брюссель не хотел допустить разворот Тбилиси в сторону России.

Кроме того, политик призвала остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, голосовавших за противоречивый закон.

We need concrete consequences!

- withdrawal of the EU-candidate status

- stop the funds for 🇬🇪 projects

- sanction Bidzina Ivanishvilli

- travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7 — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) May 1, 2024

Больше о ситуации и настроениях в Грузии можно узнать из интервью online.ua с командиром "Грузинского легиона" Мамукой Мамулашвили:

Что происходит в Грузии

25 апреля Европейский парламент официально поддержал резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния", известный как "российский закон" и закон об "иноагентах".

Грузинский народ сразу выступил против этого закона, однако пророссийские власти страны игнорируют требования людей.

Ночью 30 апреля и 1 мая грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.