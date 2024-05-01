Грузия может лишиться статуса кандидата на членство в ЕС

Евродепутат Виола фон Крамон на официальном уровне призвала забрать у Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе. Это произошло после того, как грузинские силовики совершили нападение на митингующих в Тбилиси.
Власти Грузии спровоцировали гнев со стороны Брюсселя
По убеждению представительницы Европарламента, насилие против протестующих в Грузии, мирно высказавшихся против закона об "иноагентах", должно обязательно быть наказано.
Именно поэтому Виола фон Крамон публично требует отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре 2023 года.
Что важно понимать, крайне популярно мнение о том, что Грузия получила статус авансом, ведь официальный Брюссель не хотел допустить разворот Тбилиси в сторону России.
Кроме того, политик призвала остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, голосовавших за противоречивый закон.
Больше о ситуации и настроениях в Грузии можно узнать из интервью online.ua с командиром "Грузинского легиона" Мамукой Мамулашвили:
Что происходит в Грузии
25 апреля Европейский парламент официально поддержал резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния", известный как "российский закон" и закон об "иноагентах".
Грузинский народ сразу выступил против этого закона, однако пророссийские власти страны игнорируют требования людей.
Ночью 30 апреля и 1 мая грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.
У здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.
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