В Грузии во втором чтении одобрили закон об "иноагентах"
Категория
Политика
Дата публикации

В Грузии во втором чтении одобрили закон об "иноагентах"

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Парламент Грузии утвердил во втором чтении законопроект об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»), против которого в Тбилиси прошли протесты.

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

Сообщается, что за законопроект проголосовали 83 депутата, против 23.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится через две недели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить на документ вето, если он будет принят в третьем чтении.

Однако у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

Митинги против закона об "иноагентах"

В Грузии продолжаются протесты против принятия закона. В ночь на 1 мая спецназ разогнал митинг, используя перечный спрей, слезоточивый газ, водометы.

Известно, что пострадали десятки митингующих, к задержанным применялось насилие.

Госпитализированы 11 человек, в том числе 6 полицейских. 63 человека задержаны по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Международные партнеры призывают Грузию отказаться от законопроекта. Европарламент принял по этому поводу отдельную резолюцию.

Командир "Грузинского легиона" высказался о власти в Грузии

По мнению командира Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили, Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии.

Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.

Он считает, что теперь в Грузии есть власти, которые функционируют как подразделение ФСБ РФ.

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