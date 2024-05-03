В Грузии во втором чтении одобрили закон об "иноагентах"

Парламент Грузии утвердил во втором чтении законопроект об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»), против которого в Тбилиси прошли протесты.
Принятие закона об "иноагентах" в Грузии
Сообщается, что за законопроект проголосовали 83 депутата, против 23.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится через две недели.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить на документ вето, если он будет принят в третьем чтении.
Однако у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.
Митинги против закона об "иноагентах"
В Грузии продолжаются протесты против принятия закона. В ночь на 1 мая спецназ разогнал митинг, используя перечный спрей, слезоточивый газ, водометы.
Известно, что пострадали десятки митингующих, к задержанным применялось насилие.
Госпитализированы 11 человек, в том числе 6 полицейских. 63 человека задержаны по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.
Международные партнеры призывают Грузию отказаться от законопроекта. Европарламент принял по этому поводу отдельную резолюцию.
Командир "Грузинского легиона" высказался о власти в Грузии
По мнению командира Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили, Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии.
Он считает, что теперь в Грузии есть власти, которые функционируют как подразделение ФСБ РФ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-