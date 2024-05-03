У Тбілісі сотні людей знову вийшли на вулиці. Протести проти проросійського закону про “іноагентів” продовжуються.

Грузини протестують у Тбілісі проти закону про “іноагентів”

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", керівний

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.

У поліції повідомили про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС Грузії. Поширити

Грузинський закон про “іноагентів”: що відомо

Парламент Грузії 1 травня схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу» у другому читанні. “За” проголосували 83 депутати, проти — 23.

Президент країни Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати документ, якщо він буде ухвалений у третьому читанні.

Водночас керівна партія «Грузинська мрія» має достатню кількість голосів для подолання президентського вето.

На акції протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі в ніч з 2 на 3 травня поліція затримала 23 особи. Поширити

Влада у Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність.

Мамука розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу. Поширити

Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ.

На жаль, Грузія попалася на гачок, який їй запропонувала їй Росія. Проросійський олігарх ніколи не може бути демократичним.

Тепер вони проросійськими законами намагаються повернути Грузію до російської сфери впливу.