Белый дом озвучил еще одно предупреждение властям Грузии из-за закона об "иноагентах"
Категория
Мир
Дата публикации

Белый дом озвучил еще одно предупреждение властям Грузии из-за закона об "иноагентах"

сша
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Источник:  online.ua

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах".

США в очередной раз обратились к властям Грузии по закону об "иноагентах"

Мы глубоко озабочены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор — поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, противоречащий демократическим ценностям

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности

Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия руководящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвлечь их от США и Европы.

Мы стоим рядом с грузинским народом, — добавил Джейк Салливан.

Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщили о задержании на этом митинге одного человека, якобы за брань в адрес сотрудника МВД Грузии.

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Командир военного формирования рассказал online.ua, как ФСБ работает в его родной стране.

Я вижу импотенцию русского народа, не способного отстоять свою независимость [перед диктатурой]. Думаю, что огромное количество россиян, переехавших в Грузию, работают на спецслужбы. Это оказывает негативное влияние для Грузии, — отметил Мамука Мамулашвили.

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