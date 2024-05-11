Белый дом озвучил еще одно предупреждение властям Грузии из-за закона об "иноагентах"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах".
США в очередной раз обратились к властям Грузии по закону об "иноагентах"
Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия руководящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвлечь их от США и Европы.
Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"
В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.
Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Командир военного формирования рассказал online.ua, как ФСБ работает в его родной стране.
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