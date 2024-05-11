Белый дом озвучил еще одно предупреждение властям Грузии из-за закона об "иноагентах"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах".

США в очередной раз обратились к властям Грузии по закону об "иноагентах"

Мы глубоко озабочены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор — поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, противоречащий демократическим ценностям Джейк Салливан Советник президента США по нацбезопасности

We are deeply alarmed about democratic backsliding in Georgia. Georgian Parliamentarians face a critical choice - whether to support the Georgian people’s EuroAtlantic aspirations or pass a Kremlin-style foreign agents' law that runs counter to democratic values. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 11, 2024

Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия руководящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвлечь их от США и Европы.

Мы стоим рядом с грузинским народом, — добавил Джейк Салливан. Поделиться

Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщили о задержании на этом митинге одного человека, якобы за брань в адрес сотрудника МВД Грузии. Поделиться

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Командир военного формирования рассказал online.ua, как ФСБ работает в его родной стране.