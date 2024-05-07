Угроза демократии и правам человека. Украинские организации выступили с заявлением на счет Грузии

Ряд украинских общественных организаций выступил с заявлением о принятии парламентом Грузии законопроекта об "иностранных агентах" и применении силы в отношении протестующих.

Заявление украинских организаций по ситуации в Грузии

Мы, представители украинского общества, независимых общественных организаций, с болью наблюдаем за событиями в Грузии, вспыхнувшими во время настойчивых действий действующей власти в Грузии принять закон об "иностранных агентах" в грузинском парламенте, — говорится в заявлении. Поделиться

Представители украинских организаций отмечают, что законодательный акт "О прозрачности иностранного влияния", имеющий тревожные аналогии с кремлевским законом "об иностранных агентах", уже вывел на площади и улицы тысячи протестующих.

А голосование за этот закон во втором чтении 1 мая еще больше разожгло общественный протест.

За это время против протестующих демонстрантов силовики применили жесткую силу, начались массовые аресты, многие активисты брошены за решетку.

Третье чтение законопроекта, говорится в заявлении, должно состояться в ближайшее время — в течение следующих недель.

Представители украинских общественных организаций напоминают, что этот закон в Грузии лоббирует крупнейшая партия в грузинском парламенте "Грузинская мечта", глава которой уже угрожает преодолеть президентское вето, в случае неподписания закона.

Над Грузией реально нависла угроза окончательного утверждения диктатуры и демонтаж евроинтеграционного курса страны, ведь подобный закон, имеющий много общего с российскими подходами, противоречит принципам и нормам европейского права и демократического мира. Поделиться

Украинские общественные организации призвали международное сообщество, организации и правительства государств решительно выступить в защиту грузинского суверенитета и прав человека, которые сейчас попираются действиями действующей власти Грузии.

Отмечается, что "украинцам не нужно объяснять, кто на самом деле является главным бенефициаром этих событий — это путинский режим, который по подобному сценарию действовал в Украине в начале 2014 года".

Мы выражаем полную солидарность грузинскому народу в его честной борьбе против намерений поглотить свободную Грузию авторитарной копией "русского мира". Поделиться

Заявление уже подписали Украинский ПЭН, Центр гражданских свобод, Интерньюз Украина, UkraineWorld, Институт массовой информации, ZMINA, Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, Конгресс национальных общин Украины и другие.