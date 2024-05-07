Угроза демократии и правам человека. Украинские организации выступили с заявлением на счет Грузии

Ряд украинских общественных организаций выступил с заявлением о принятии парламентом Грузии законопроекта об "иностранных агентах" и применении силы в отношении протестующих.
Заявление украинских организаций по ситуации в Грузии
Представители украинских организаций отмечают, что законодательный акт "О прозрачности иностранного влияния", имеющий тревожные аналогии с кремлевским законом "об иностранных агентах", уже вывел на площади и улицы тысячи протестующих.
А голосование за этот закон во втором чтении 1 мая еще больше разожгло общественный протест.
За это время против протестующих демонстрантов силовики применили жесткую силу, начались массовые аресты, многие активисты брошены за решетку.
Третье чтение законопроекта, говорится в заявлении, должно состояться в ближайшее время — в течение следующих недель.
Представители украинских общественных организаций напоминают, что этот закон в Грузии лоббирует крупнейшая партия в грузинском парламенте "Грузинская мечта", глава которой уже угрожает преодолеть президентское вето, в случае неподписания закона.
Украинские общественные организации призвали международное сообщество, организации и правительства государств решительно выступить в защиту грузинского суверенитета и прав человека, которые сейчас попираются действиями действующей власти Грузии.
Отмечается, что "украинцам не нужно объяснять, кто на самом деле является главным бенефициаром этих событий — это путинский режим, который по подобному сценарию действовал в Украине в начале 2014 года".
Заявление уже подписали Украинский ПЭН, Центр гражданских свобод, Интерньюз Украина, UkraineWorld, Институт массовой информации, ZMINA, Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, Конгресс национальных общин Украины и другие.
Законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" — так называемый закон об "иноагентах" парламент Грузии утвердил 1 мая во втором чтении. Его ждет еще третье чтение.
Такие действия парламента вызвали протесты, произошли столкновения между протестующими и полицией. Были задержаны 63 активиста.
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