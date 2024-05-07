Загроза демократії та правам людини. Українські організації виступили з заявою щодо Грузії

Низка українських громадських організацій виступила з заявою щодо ухвалення парламентом Грузії законопроєкту про "іноземних агентів" та застосування сили щодо протестувальників.

Заява українських організацій щодо ситуації в Грузії

Ми, представники українського суспільства, незалежних громадських організацій, із болем спостерігаємо за подіями в Грузії, що спалахнули під час наполегливих дій чинної влади в Грузії прийняти закон про "іноземних агентів" у грузинському парламенті, — йдеться в заяві. Поширити

Представники українських організацій зазначають, що законодавчий акт "Про прозорість іноземного впливу", який має тривожні аналогії з кремлівським законом "про іноземних агентів", уже вивів на площі й вулиці тисячі протестувальників.

А голосування за цей закон у другому читанні 1 травня ще більше розпалило суспільний протест.

За цей час проти демонстрантів-протестувальників силовики застосували жорстку силу, почалися масові арешти, багатьох активістів кинуто за ґрати.

Третє читання законопроєкту, йдеться в заяві, має відбутися найближчим часом — упродовж наступних тижнів.

Представники українських громадських організацій нагадують, що цей закон у Грузії лобіює найбільша партія в грузинському парламенті "Грузинська мрія", очільник якої вже погрожує подолати президентське вето, в разі непідписання закону.

Над Грузією реально нависла загроза остаточного утвердження диктатури та демонтаж євроінтеграційного курсу країни, адже подібний закон, що має чимало спільного з російськими підходами, суперечить принципам і нормам європейського права та демократичного світу. Поширити

Українські громадські організації закликали міжнародну спільноту, організації та уряди держав рішуче виступити на захист грузинського суверенітету й прав людини, які нині зневажаються діями чинної влади Грузії.

Зазначається, що “українцям не потрібно пояснювати, хто насправді є головним бенефіціаром цих подій — це путінський режим, який за подібним сценарієм діяв в Україні на початку 2014 року”.

Ми висловлюємо цілковиту солідарність грузинському народові у його чесній боротьбі проти намірів поглинути вільну Грузію авторитарною копією "русского міра". Поширити

Заяву вже підписали Український ПЕН, Центр громадянських свобод, Інтерньюз Україна, UkraineWorld, Інститут Масової Інформації, ZMINA, Асоціація єврейських організацій та общин (Ваад) України, Конгрес національних громад України та інші.