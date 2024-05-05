Лідерам партії влади "Грузинська мрія" пояснили, що саме Російська Федерація намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Росія, а не США втягує Грузію у війну — Держдеп

У США прокоментували заяви влади Грузії щодо “втягування у війну”.

Про це повідомив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

О'Браєн відреагував на заяви лідерів "Грузинської мрії" про те, що Захід нібито мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України й що партія завадила цьому.

Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії, — ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії. Джеймс О'Браєн Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії

Представник Держдепу також відзначив рішення Тбілісі — не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію. О'Браєн наголосив, що це правильно.

Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну. Поширити

Грузини протестують у Тбілісі проти закону про “іноагентів”

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу".

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.

У поліції повідомили про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС Грузії. Поширити

Росіяни у Грузії працюють на ФСБ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Командир військового формування розповів online.ua, як ФСБ працює у його рідній країні.

Я бачу імпотенцію російського народу, який не здатний відстояти свою незалежність [перед диктатурою]. Думаю, що величезна кількість росіян, які переїхали до Грузії, працюють на спецслужби. Це має негативний вплив для Грузії. Поширити

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека.

У Грузії приблизно 350 тисяч переселенців із регіонів, які окуповані Росією.

На жаль, грузинський уряд всіляко намагається придушити тих людей, які намагаються протистояти російському.