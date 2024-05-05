Лидерам партии власти "Грузинская мечта" объяснили, что именно Российская Федерация пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".
Россия, а не США втягивает Грузию в войну — Госдеп
В США прокомментировали заявления властей Грузии о "втягивании в войну".
Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.
О'Брайен отреагировал на заявления лидеров "Грузинской мечты" о том, что Запад якобы намерен "открыть второй фронт" в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и что партия помешала этому.
Представитель Госдепа также отметил решение Тбилиси — не разрешать Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию. О'Брайен подчеркнул, что это правильно.
Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"
В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.
Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.
Россияне в Грузии работают на ФСБ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Командир военного формирования рассказал online.ua, как ФСБ работает в его родной стране.
Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность.
В Грузии примерно 350 тысяч переселенцев из оккупированных Россией регионов.
К сожалению, грузинское правительство всячески пытается подавить тех людей, которые пытаются противостоять русскому.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-