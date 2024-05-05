Лидерам партии власти "Грузинская мечта" объяснили, что именно Российская Федерация пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".

Россия, а не США втягивает Грузию в войну — Госдеп

В США прокомментировали заявления властей Грузии о "втягивании в войну".

Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.

О'Брайен отреагировал на заявления лидеров "Грузинской мечты" о том, что Запад якобы намерен "открыть второй фронт" в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и что партия помешала этому.

Именно Россия вовлекает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии — ред.). Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии. Джеймс О'Брайен Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии

Представитель Госдепа также отметил решение Тбилиси — не разрешать Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию. О'Брайен подчеркнул, что это правильно.

Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно проделало хорошую работу. Поэтому именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну. Поделиться

Грузины протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

На одной из акций сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города в офис "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

В полиции сообщили о задержании на этом митинге одного человека, якобы за брань в адрес сотрудника МВД Грузии. Поделиться

Россияне в Грузии работают на ФСБ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Командир военного формирования рассказал online.ua, как ФСБ работает в его родной стране.

Я вижу импотенцию русского народа, не способного отстоять свою независимость [перед диктатурой]. Думаю, что огромное количество россиян, переехавших в Грузию, работают на спецслужбы. Это оказывает негативное влияние на Грузию. Поделиться

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность.

В Грузии примерно 350 тысяч переселенцев из оккупированных Россией регионов.

К сожалению, грузинское правительство всячески пытается подавить тех людей, которые пытаются противостоять русскому.