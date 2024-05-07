Євродепутати закликали зупинити Грузії статус кандидата на членство в ЄС

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля призупинити Грузії статус кандидата в ЄС.
Статус кандидата Грузії на членство в ЄС під загрозою
Євродепутати вважають, що спроби влади Грузії припинити мирні демонстрації і застосування сили у процесі прийняття російського аналога закону про іноагентів, ініційованого владною партією «Грузинська мрія», вийшли за межі дозволеного.
Зазначається, що Європарламентарі вказали, що такі дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, і що це більше не можна ігнорувати.
Також, на думку євродепутатів, слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.
У документі також зазначено, що проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно.
Депутати Європарламенту заявляють, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ та його прагнення в Євросоюз, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і їх мають дотримуватися.
Законопроєкт про "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів" парламент Грузії затвердив 1 травня у другому читанні. На нього чекає ще третє читання.
Такі дії парламенту викликали протести, відбулися сутички між протестувальниками і поліцією. Було затримано 63 активісти.
Командир “Грузинського легіону” назвав владу в Грузії підрозділом ФСБ
На думку командира Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії.
Він вважає, що тепер у Грузії є влада, яка “функціонує, як підрозділ ФСБ РФ”.
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