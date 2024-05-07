Євродепутати закликали зупинити Грузії статус кандидата на членство в ЄС

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля призупинити Грузії статус кандидата в ЄС.

Статус кандидата Грузії на членство в ЄС під загрозою

Євродепутати вважають, що спроби влади Грузії припинити мирні демонстрації і застосування сили у процесі прийняття російського аналога закону про іноагентів, ініційованого владною партією «Грузинська мрія», вийшли за межі дозволеного.

Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві, — йдеться в заяві євродепутатів. Поширити

Зазначається, що Європарламентарі вказали, що такі дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, і що це більше не можна ігнорувати.

Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та правлячої партії «Грузинська мрія» суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу. Поширити

Також, на думку євродепутатів, слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

У документі також зазначено, що проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно.

Депутати Європарламенту заявляють, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ та його прагнення в Євросоюз, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і їх мають дотримуватися.

Законопроєкт про "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів" парламент Грузії затвердив 1 травня у другому читанні. На нього чекає ще третє читання. Такі дії парламенту викликали протести, відбулися сутички між протестувальниками і поліцією. Було затримано 63 активісти.

Командир “Грузинського легіону” назвав владу в Грузії підрозділом ФСБ

На думку командира Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії.

Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу. Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ. Поширити

Він вважає, що тепер у Грузії є влада, яка “функціонує, як підрозділ ФСБ РФ”.