Более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС.

Статус кандидата Грузии в членство в ЕС под угрозой

Евродепутаты считают, что попытки властей Грузии прекратить мирные демонстрации и применение силы в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного властной партией «Грузинская мечта», вышли за пределы дозволенного.

Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе, — говорится в заявлении евродепутатов. Поделиться

Отмечается, что Европарламентарии указали, что такие действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, и это больше нельзя игнорировать.

Призываем вас занять жесткую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления. Поделиться

Также, по мнению евродепутатов, следует просмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

В документе также говорится, что промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, должна быть проведена немедленно.

Депутаты Европарламента заявляют, что они постоянно работали, чтобы поддержать грузинский народ и его стремление в Евросоюз, и продолжают это делать, но демократические критерии для всех стран-кандидатов одинаковы, и их должны соблюдать.

Законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" — так называемый закон об "иноагентах" парламент Грузии утвердил 1 мая во втором чтении. Его ждет еще третье чтение. Такие действия парламента вызвали протесты, произошли столкновения между протестующими и полицией. Были задержаны 63 активиста.

Командир "Грузинского легиона" назвал власть в Грузии подразделением ФСБ

По мнению командира Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили, Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии.

Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ. Поделиться

Он считает, что теперь в Грузии есть власть, которая "функционирует как подразделение ФСБ РФ".