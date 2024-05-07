Евродепутаты призвали остановить Грузию статус кандидата на членство в ЕС

Более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС.
Статус кандидата Грузии в членство в ЕС под угрозой
Евродепутаты считают, что попытки властей Грузии прекратить мирные демонстрации и применение силы в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного властной партией «Грузинская мечта», вышли за пределы дозволенного.
Отмечается, что Европарламентарии указали, что такие действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, и это больше нельзя игнорировать.
Также, по мнению евродепутатов, следует просмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.
В документе также говорится, что промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, должна быть проведена немедленно.
Депутаты Европарламента заявляют, что они постоянно работали, чтобы поддержать грузинский народ и его стремление в Евросоюз, и продолжают это делать, но демократические критерии для всех стран-кандидатов одинаковы, и их должны соблюдать.
Законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" — так называемый закон об "иноагентах" парламент Грузии утвердил 1 мая во втором чтении. Его ждет еще третье чтение.
Такие действия парламента вызвали протесты, произошли столкновения между протестующими и полицией. Были задержаны 63 активиста.
Командир "Грузинского легиона" назвал власть в Грузии подразделением ФСБ
По мнению командира Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили, Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии.
Он считает, что теперь в Грузии есть власть, которая "функционирует как подразделение ФСБ РФ".
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