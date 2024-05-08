Служба безопасности Грузии заявила о подготовке провокаций для "майданизации" протестов в стране
Категория
Мир
Дата публикации

Служба безопасности Грузии заявила о подготовке провокаций для "майданизации" протестов в стране

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

В Службе государственной безопасности Грузии утверждают, что якобы располагают информацией об организации некоторыми группами лиц провокаций на акциях против закона об «иноагентах».

В Грузии увидели планы "майданизации" протестов

В спецслужбе Грузии также назвали цель этих "провокаций" — развитие деструктивных и насильственных сценариев, организуемых посредством финансирования других стран.

В заявлении ведомства указано, что в этих "преступных планах" активно участвуют граждане Грузии, проживающие за пределами страны, в частности, "определенная часть воюющих в Украине грузин, которые заявляют о своей готовности приехать в Грузию и активно участвовать в запланированном". насилии против полиции”.

Вышеупомянутые лица находятся в активном общении со своими соратниками в Грузии и обсуждают планы по параличу и блокированию парламента, правительственной администрации и других правительственных зданий, говорится в сообщении.

Также в ведомстве считают, что организаторы для провокации беспорядков и хаоса используют «инструкции иностранных инструкторов и активно используют насильственные методы, которым учила организация CANVAS и Питер Аккерман, целью которых является так называемая «майданизация» и провоцирование событий, подобных гражданскому противостоянию 90-х лет в стране”.

Издание "Эхо Кавказа" обращает внимание на то, что в прошлом году грузинская спецслужба уже заявляла, что в стране готовят "Евромайдан".

В подготовке этого она обвинила заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе, бывшего охранника Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

Россия в спецслужбах РФ

В интервью online.ua командир «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили рассказал, что РФ проникла в спецслужбы Грузии настолько сильно, что они в Украину посылают якобы добровольцев грузин, которые передают им информацию.

Эти люди, к сожалению, находятся до сих пор на территории Украины. И многие даже находятся в Вооруженных силах Украины. Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

По словам Мамулашвили, еще с 2014 года Россия распространяла фейки о "Грузинском легионе" и даже сняла фильм о самом популярном фейке — о якобы "расстреле" грузинами украинцев на Майдане.

Российское ФСБ использовало трех якобы граждан Грузии, которые говорят, что совершили это якобы по моему приказу. Во время Майдана нас в Украине даже не было.

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