Служба безопасности Грузии заявила о подготовке провокаций для "майданизации" протестов в стране

В Службе государственной безопасности Грузии утверждают, что якобы располагают информацией об организации некоторыми группами лиц провокаций на акциях против закона об «иноагентах».
В Грузии увидели планы "майданизации" протестов
В спецслужбе Грузии также назвали цель этих "провокаций" — развитие деструктивных и насильственных сценариев, организуемых посредством финансирования других стран.
В заявлении ведомства указано, что в этих "преступных планах" активно участвуют граждане Грузии, проживающие за пределами страны, в частности, "определенная часть воюющих в Украине грузин, которые заявляют о своей готовности приехать в Грузию и активно участвовать в запланированном". насилии против полиции”.
Также в ведомстве считают, что организаторы для провокации беспорядков и хаоса используют «инструкции иностранных инструкторов и активно используют насильственные методы, которым учила организация CANVAS и Питер Аккерман, целью которых является так называемая «майданизация» и провоцирование событий, подобных гражданскому противостоянию 90-х лет в стране”.
Издание "Эхо Кавказа" обращает внимание на то, что в прошлом году грузинская спецслужба уже заявляла, что в стране готовят "Евромайдан".
В подготовке этого она обвинила заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе, бывшего охранника Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.
Россия в спецслужбах РФ
В интервью online.ua командир «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили рассказал, что РФ проникла в спецслужбы Грузии настолько сильно, что они в Украину посылают якобы добровольцев грузин, которые передают им информацию.
По словам Мамулашвили, еще с 2014 года Россия распространяла фейки о "Грузинском легионе" и даже сняла фильм о самом популярном фейке — о якобы "расстреле" грузинами украинцев на Майдане.
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