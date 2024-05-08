Служба безпеки Грузії заявила про підготовку провокацій для "майданізації" протестів у країні
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Служба безпеки Грузії заявила про підготовку провокацій для "майданізації" протестів у країні

Грузія
Джерело:  Ехо Кавказу

У Службі державної безпеки Грузії стверджують, що нібито мають інформацію про організацію деякими групами осіб провокацій на акціях проти закону про «іноагентів».

У Грузії побачили плани “майданізації” протестів

У спецслужбі Грузії також назвали мету цих “провокацій“ — розвиток деструктивних та насильницьких сценаріїв, які організуються за допомогою фінансування інших країн.

У заяві відомства вказано, що в цих “злочинних планах“ беруть активну участь громадяни Грузії, що проживають за межами країни, зокрема, “певна частина грузинів, що воюють в Україні, які заявляють про свою готовність приїхати до Грузії та брати активну участь у запланованому насильстві проти поліції”.

Вищезгадані особи перебувають в активному спілкуванні зі своїми соратниками в Грузії та обговорюють плани щодо паралічу та блокування парламенту, урядової адміністрації та інших урядових будівель, — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві вважають, що організатори для провокації заворушень та хаосу використовують “інструкції іноземних інструкторів та активно використовують насильницькі методи, яким навчала організація CANVAS та Пітер Аккерман, метою яких є так звана «майданізація» та провокування подій, подібних до громадянському протистоянню 90-х років у країні”.

Видання “Ехо Кавказу“ звертає увагу на те, що минулого року грузинська спецслужба вже заявляла, що в країні готують «Євромайдан».

У підготовці цього вона звинуватила заступника голови військової розвідки України Георгія Лорткіпанідзе, колишнього охоронця Михайла Саакашвілі Михайла Батуріна та командира «Грузинського легіону» Мамуку Мамулашвілі.

Росія в спецслужбах РФ

В інтерв’ю online.ua командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі розповів, що РФ проникла у спецслужби Грузії настільки сильно, що вони в Україну надсилають нібито добровольців грузинів, які передають їм інформацію.

Ці люди, на жаль, знаходяться досі на території України. І багато з них навіть перебувають у Збройних силах України. Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.

За словами Мамулашвілі, ще з 2014 року Росія поширювала фейки про “Грузинський легіон” та навіть зняла фільм про найпопулярніший фейк — про нібито “розстріл” грузинами українців на Майдані.

Російське ФСБ використало трьох нібито громадян Грузії, які кажуть, що скоїли це нібито за моїм наказом. Під час Майдану нас в Україні навіть не було.

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