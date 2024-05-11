Білий дім озвучив ще одне попередження владі Грузії через закон про "іноагентів"
Категорія
Світ
Дата публікації

Білий дім озвучив ще одне попередження владі Грузії через закон про "іноагентів"

сша
Джерело:  online.ua

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повторив попередження для грузинської влади через закон про "іноагентів".

США вкотре звернулися до влади Грузії щодо закону про "іноагентів"

Ми глибоко стурбовані демократичним відкатом у Грузії. Перед грузинськими депутатами стоїть критично важливий вибір — підтримати євроатлантичні прагнення грузинського народу чи ухвалити закон про "іноагентів" у стилі Кремля, який суперечить демократичним цінностям

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США з нацбезпеки 

Радник з нацбезпеки додав, що риторика та дії керівної партії "Грузинська мрія" останнім часом суперечать прагненням грузинських громадян і спрямовані на те, щоб відвернути їх від США та Європи. 

Ми стоїмо поруч з грузинським народом, — додав Джейк Салліван.

Грузини протестують у Тбілісі проти закону про “іноагентів”

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу".

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.

У поліції повідомили про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС Грузії.

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Командир військового формування розповів online.ua, як ФСБ працює у його рідній країні. 

Я бачу імпотенцію російського народу, який не здатний відстояти свою незалежність [перед диктатурою]. Думаю, що величезна кількість росіян, які переїхали до Грузії, працюють на спецслужби. Це має негативний вплив для Грузії, — зазначив Мамука Мамулашвілі.

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