Білий дім озвучив ще одне попередження владі Грузії через закон про "іноагентів"

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повторив попередження для грузинської влади через закон про "іноагентів".
США вкотре звернулися до влади Грузії щодо закону про "іноагентів"
Радник з нацбезпеки додав, що риторика та дії керівної партії "Грузинська мрія" останнім часом суперечать прагненням грузинських громадян і спрямовані на те, щоб відвернути їх від США та Європи.
Грузини протестують у Тбілісі проти закону про “іноагентів”
У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу".
На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.
Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Командир військового формування розповів online.ua, як ФСБ працює у його рідній країні.
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