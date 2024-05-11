Закон про "іноагентів". У Тбілісі проходить наймасштабніша акція протесту — відео

11 травня у столиці Грузії проходить багатотисячний “Європейський марш” проти скандального проросійського закону про “іноагентів”.

Грузини масово протестують у Тбілісі

У столиці Грузії Тбілісі проходить багатотисячний мітинг за майбутнє Грузії в ЄС та проти ухвалення закону про «іноагентів».

Про це інформує “Эхо Кавказа”.

Зазначається, що учасники акції зібралися в кількох точках міста, звідки рушили на площу Європи у старій частині Тбілісі.

На площі Європи у Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів» — законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

Зі сцени до присутніх звертаються противники резонансного законопроєкту. Окрім того, виступають музиканти — кілька композицій уже виконав Ніаз Діасамідзе.

Європейський марш у Тбілісі

Противники закону про «іноагенти» проведуть ніч із 12 на 13 травня біля будівлі парламенту Грузії. Про це учасникам багатотисячного мітингу на майдані Європи повідомив письменник Лаша Бугадзе.

13 травня о 9 ранку за тбіліським часом має відбутися засідання юридичного комітету парламенту, на якому скандальну ініціативу обговорять у третьому читанні. Бугадзе запропонував противникам закону «заглянути у вічі» депутатам правлячої партії. Чи спробують демонстранти заблокувати входи до парламенту, він не уточнив. Поширити

Засідання сесії та голосування у третьому читанні у парламенті має відбутися 14 травня.

Грузини протестують у Тбілісі проти закону про “іноагентів”

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу".

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.

У поліції повідомили про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС Грузії. Поширити

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю online.ua багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі.

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.