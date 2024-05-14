Закон про "іноагентів". У парламенті Грузії побилися депутати провладної партії та опозиціонери — відео

14 травня вищий законодавчий орган Грузії повинен проголосувати за скандальний проросійський закон про “іноагентів”. На вулицях Тбілісі збираються протестувальники, а у парламенті сталася бійка з приводу одіозного законопроєкту.

У парламенті Грузії почубилися депутати через закон про “іноагентів”

Словесна суперечка в парламенті Грузії переросла в бійку між депутатами правлячої партії та опозиціонерами.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

У бійці брали участь близько 20 депутатів парламентської більшості. Член парламентської більшості Риму Берадзе вдарила по голові члена «Стратегії Агмашнебелі» Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Георгію Вашадзе пригрозила планшетом.

Депутат грузинського парламенту від партії "За Грузію" Олександр Моцерелія закликав представників "Грузинської мрії" відкликати спірну ініціативу. Опозиціонер нагадав колегам, що навіть в Абхазії таке законодавство вважають спірним.

Біля будівлі парламенту Грузії зібрались противники закону про "іноагентів"

Протестувальники збираються перед будівлею парламенту Грузії, щоб висловити своє ставлення до законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", яке повинні прийняти в третьому, остаточному читанні.

Потрапити в будівлю депутатам від правлячої партії вдалося завдяки поліції, яка перекрила вулицю від протестувальників. Учасники акції проводили парламентаріїв вигуками "Раби!", пише видання. Поширити

Хода грузинських студентів

Опозиційні депутати вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу, що супроводжувалося оплесками учасників мітингу.

До акції також приєдналися студенти різних вишів Грузії. Напередодні загальний страйк оголосили студенти понад 30-ти університетів по всій країні. Мітингувальники несуть прапори ЄС та Грузії і скандують: "Ні — російському закону!", "Так — Європі!", пише Sova. Поширити

Від самого ранку учасники мітингу зібралися біля входу до парламенту з боку вулиці Братів Зубалашвілі, проте правоохоронці змусили їх покинути територію.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на скандальний законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує і публікує закон, або з вмотивованими зауваженнями повертає до парламенту. У "Грузинської мрії" є достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказані. Імовірно, "Мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня, пише видання.