Закон про "іноагентів". Масштабна акція протесту розпочалася біля парламенту Грузії

Грузини протестують біля парламенту

Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де завтра, о 9-й ранку має пройти засідання юридичного комітету, на якому у третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Ми збираємося і залишаємось (тут) на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання за «російським законом», щоб підготувати його до голосування у третьому читанні. Оскільки нам доведеться залишитися на ніч, ми взяли із собою спальні мішки, невеликі намети, пауербанки, протигази, окуляри та всі речі, які допоможуть нам залишатися в безпеці, — кажуть демнстранти.

З нашою невтомною єдністю в любові до країни — давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам «Мрії» увійти до будівлі парламенту та продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу та Конституції.

Хода студентів у Тбілісі

Так — Європі! Ні — російському закону! — заявляють організатори мітингу. Поширити

Влада Грузії погрожує опозиції через майбутні протести

Кобахідзе заявив, що має докази того, що опозиція, яка виступає проти ухвалення закону про "іноагентів", нібито готує напад на парламент.

Кобахідзе заявив, що має інформацію про те, що молодіжні групи найближчими днями планують "насильницькі дії проти парламенту і поліції Грузії".

За його словами, організаторами цих груп є радикальна опозиція, а фінансування надходить з-за кордону.

Я хочу попередити кожного члена агресивних угруповань радикальної опозиції, що кожен нестиме відповідальність перед законом за насильство.

Мотивація грузинів захищати Україну

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив і очолив “Грузинський національний легіон”, щоб допомогти українському народу зберегти свою незалежність у війні проти Росії. Мамука розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну та чому її перемога так важлива для Грузії.

Я практично 30 років перебуваю на війні. На жаль, це норма для мого покоління. Якби я міг тоді залишити собі якусь підказку, то написав би: “Продовжуй боротися!”. Поширити

Я воюю для того, щоб не було війни. І майбутнім поколінням не довелося проходити через те, що ми пройшли.